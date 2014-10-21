国际油市：美国原油期货在83美元附近持稳，静候中国经济数据出炉

第三季中国经济料成长7.2%，为2009年以来最小增幅，这将增大北京当局推出更多刺激举措的压力。

中国也将公布9月工业产出、零售销售与固定资产投资等数据。

行业顾问机构ICIS C1 Energy表示，预计中国石化 2015年原油日处理量将较今年增加4.3%，至490万桶左右。

Bernstein Research的分析师表示，若油价跌至每桶80美元，美国约三分之一的页岩油将无商业开采价值，而国际能源署(IEA)的预测仅略高于4%。

根据一封来自美国能源部一名官员的信件，鉴于国内能源产量大增，美国官员将检讨如何提升战略石油库存的效率。

伊拉克的国家石油销售机构State Oil Marketing Organization已提议将其巴士拉轻质油供应分为两个等级，并请亚洲买家提供反馈意见。

花旗集团(Citigroup) 已买下德意志银行(Deutsche Bank) 的能源与金属业务，这是花旗集团在对手退出之际，拓展大宗商品交易版图又一新迹象。

一名机场发言人表示，法国石油公司道达尔(Total) 执行长Christophe de Margerie在莫斯科伏努科沃机场的飞机事故中丧生。(完)

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