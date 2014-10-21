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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 08:58 BJT

澳洲央行：就业市场仍低迷，但正趋于稳定--会议记录

委员们指出，尽管铁矿石价格下跌，但澳洲多数铁矿石生产仍有利可图；全球成本偏高的矿场面临的压力增强，预计他们迟早将减产。

澳洲央行表示，过去一年，该国多数主要贸易伙伴持续以长期平均水平成长，不过一些主要经济体的成长出现季度波动。

央行称，虽然有些指标显示中国经济形势略有走软，但“委员们认为中国当局有空间在必要时放松政策以支持GDP增长”。

委员们还注意到，金融市场波动性最近从极低水平回升，主要是外汇市场。(完)

(编译 孙茉莉/王颖/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻/张若琪/郑茵)
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