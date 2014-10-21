澳洲央行：就业市场仍低迷，但正趋于稳定--会议记录

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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委员们指出，尽管铁矿石价格下跌，但澳洲多数铁矿石生产仍有利可图；全球成本偏高的矿场面临的压力增强，预计他们迟早将减产。
澳洲央行表示，过去一年，该国多数主要贸易伙伴持续以长期平均水平成长，不过一些主要经济体的成长出现季度波动。
央行称，虽然有些指标显示中国经济形势略有走软，但“委员们认为中国当局有空间在必要时放松政策以支持GDP增长”。
委员们还注意到，金融市场波动性最近从极低水平回升，主要是外汇市场。(完)
(编译 孙茉莉/王颖/李春喜/王兴亚；审校 徐文焰/张荻/张若琪/郑茵)
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路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。