《全球汇市》美元持稳，投资者静候中国经济数据

美元兑日圆 交投于106.94日圆，此前未能守住周一录得的涨幅。日本政府退休金投资基金(GPIF)可能将国内股市投资配比提高至25%左右，该消息改善了市场风险人气，扶助美元兑日圆周一走升。
分析师称，若中国数据令该国经济的强劲势头受到质疑并损及风险偏好，日圆应会进一步走升。
澳元可能对中国数据有明显反应。澳元兑美元 报0.8789美元。
欧元兑美元 交投于1.2794美元，守住周一0.3%的升幅。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2797 1.2798 -0.01 -6.90 1.3745
美元/日圆 106.75 106.94 -0.18 +1.38 105.30
欧元/日圆 136.61 136.86 -0.18 -5.61 144.73
美元/瑞郎 0.9426 0.9423 +0.03 +5.58 0.8928
英镑/美元 1.6165 1.6162 +0.02 -2.36 1.6556
美元/加元 1.1291 1.1283 +0.07 +6.32 1.0620
澳元/美元 0.8788 0.8780 +0.09 -1.40 0.8913
新西兰元/美元 0.7974 0.7963 +0.14 -2.83 0.8206
澳元/日圆 93.810 93.890 -0.09 -0.04 93.850
新西兰元/日圆 85.120 85.160 -0.05 -1.49 86.410
英镑/日圆 172.56 172.84 -0.16 -1.02 174.33
澳元/新西兰元 1.1017 1.1015 +0.02 +1.56 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张荻/李春喜/徐文焰；审校 张涛/孙茉莉)