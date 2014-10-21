中国公开市场：今日将进行200亿元14天期正回购操作--业内人士

重发-标题新闻:美国众议院议长莱恩称“非常接近”就到10月的政府拨款议案达成一致，正商谈最终细节
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路透上海10月21日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行200亿元人民币正回购操作，期限14天。
上周公开市场央行正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。
此外，上周五稍晚，路透援引四位业内消息人士透露，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元，共计金额约2,000亿元左右，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。
据路透计算，本周公开市场将有200亿元正回购及200亿元央票到期，其中周二和周四各200亿元，共计将投放资金400亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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