芝加哥期市：玉米期货下跌，因天气预报显示天气适宜收割

近月小麦期货 持于每蒲式耳5.13-1/2美元，上日收跌0.5%。

美国农业部(USDA)公布周度报告表示，至周日止，玉米收割率为31%，低于同期五年平均收割率53%；大豆收割率为53%，低于同期五年平均收割率66%。

行业先前预估玉米收割率料从一周前的24%，提升至33%；大豆收割率从一周前的40%，提升至55%。

但玉米种植带的天气预报为多数乾燥的情况，令早盘价格下跌。近几周玉米期价上涨，受多雨天气导致美国收割放缓提振。

美国小麦出口面临全球市场竞争，埃及在10月10日最近一次的国际小麦采购中，从法国与俄罗斯采购17.5万吨小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 513.50 0.00 +0.00% -0.48% 495.22 61

CBOT玉米 347.50 -0.75 -0.22% +0.00% 364.94 56

CBOT大豆 944.25 0.00 +0.00% -0.79% 947.60 46

CBOT稻米 $12.52 $0.02 +0.12% -0.24% $12.63 41

美国原油 $82.75 $0.04 +0.05% +0.00% $89.40 24

汇率

欧元/美元 $1.280 $0.000 +0.00% +0.29%

美元/澳元 0.879 0.001 +0.10% +0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛)