台湾汇市：台币实质交易区间略有偏升，惟测试高位仍需大单汇入加持

路透台北10月21日 - 台币兑美元 周二实质交易盘初在区间带有偏升走势。亚洲早盘韩元 延续上日升势，台币在开盘后跟随偏升反应，但幅度明显受限。交易员认为盘中若有外资大单汇入，台币有机会往区间高位30.350-30.360靠拢。
汇银人士指出，近来因主要货币缺乏明确方向，场上观望气氛仍略显浓厚，上日成交极为清淡即为明证。不过一早韩元升值幅度扩大，助益台币交投加温。不过外资双向承作方向尚不明显，进出口商亦在区间上下缘挂单限制台币波动幅度，显示台币突破区间仍需一些助力。
〞看看台股是不是有外资跌深回补的买盘...如果有大单汇入，台币测30.350才有机会。〞一位本地银行交易员说。
另名本地银行交易员则指出，场上在30.400附近见小型出口商零星抛汇，美元卖压预估在月底前都还是相对沉重；不过进口商的美元买需也很零星，后续主导方向还是看台股表现，是否进一步引发外资的资金移动。
他们预估台币今日交投区间在30.360-30.400间波动。
本地时间10:11时，美元指数 微升0.04%报84.989；韩元升至1,055.9元；台湾加权股价指数 则在平盘附近游走。
盘初台币主要交易区间在30.373-30.389；上交易日主要区间在30.383-30.408。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价较上交易日尾盘略略扩大；一个月远汇报价 暂报在30.336/30.350左右，上日纽约盘收在30.320。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.360-30.400
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(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)