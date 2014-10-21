《中国报摘》--其他报纸重要消息10月21日

**上海证券报**
--中国证券业协会发布实施《证券公司短期公司债券试点办法》，对在报价系统发行转让的券商短期债发行与备案、转让等作出详细规定。同时强调该类债券的私募性质，即合格投资者合计不得超过200人。
--据悉，证券业协会日前下发征求意见稿，包括在新三板等场外市场挂牌的非上市公司的股权，有望被纳入证券公司股票质押式回购的标的券范围。
**证券时报**
--在上海自贸区挂牌一周年之际，由太平洋保险集团设立的，业内首家养老产业投资管理公司--太平洋保险养老产业投资管理公司正式落户上海自贸区。
**第一财经日报**
--2014年中央经济工作会议的相关报告起草工作已于近期启动。多位接近官方的人士分析，明年的国内生产总值(GDP)增速有下调空间。
--中国铝业公司董事长熊维平离任，该职位由成都市市长葛红林接任。
**21世纪经济报 道**
--东北地区一位省级财政部门主要负责人透露，部分政府存量债务核定工作已经开始，核定之后再与地方财力等经济指标比较，上报确定一个发债规模。
--大型民营造船企业--江苏熔盛重工预计，1-9月该公司净亏损约33.62亿元人民币。目前该公司正在“与中国境内主要往来银行磋商延长及续贷还款的条款和条件，并谋求从公司股东取得额外的财务支持”。
**人民日报**
--中国银联最新数据显示，截至10月20日，中国金融IC卡发卡量突破10亿张，占新增银行卡发行总量的八成以上。
--大连商品交易所数据显示，截至上周五(17日)，铁矿石期货上市一年来累计成交6,764万手，成交金额4.7万亿元，日均成交27.61万手，成交量折合现货约67.64亿吨。按可比口径，市场规模在全球铁矿石衍生品市场中居首。
**东方早报**
--山东煤体报导，山东潍坊发布通知，对个人购买90平方米以下首套住房或二手住房的，给予实缴契税额100%补贴。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。