港报财经评论：港股弹力不足，选股求稳定性--经济日报10月21日

港股弹力不足，选股求稳定性/林瑞芬

港股昨略为反弹，但因香港占领活动及环球经济再遇冷锋，股市反弹力明显有限。十八届四中全会昨日正式召开，将通过依法治国的重大纲领，这是改革开放以来重要的政策决定，并为市场在资源配置中起决定作用保驾护航。中国内地股市昨维稳，上证收报2,356，升0.7%。恒指昨一度弹超过260点，但最终以23,070收市，全日只升47点；国指收报10,295，升0.6%；大市成交额只有530亿港元。

VIX（俗称恐慌指数）上周抽升逾30，周五虽见稍回至22左右，但美股以至欧洲股市近两周异常波动，其潜伏的经济风险不容忽视。资金从股市抽走，反映投资者对企业的盈利前景信心，失信心是因欧洲连龙头德国经济也一般，日本就算落药量宽救经济也不见太大成效，加上又疑虑美国加息等等因素。标普500指数走势而言，上周失守200天平均线达五日之多，偏淡，若后市未能重上1,900楼上，未言脱险期。下周美国联储局议息后的言论，是美股可否摆脱转弱势的关键点，目前因应欧洲经济近期再度转弱，而美国加息时间表也有押后的可能性。欧洲央行亦需要配合落药，才能挽救环球经济再遇冷锋的危机。

上周有传中国央行计划再次动用常设便利借贷工具（SLF），向多家大型银行注入2,000亿港元3个月期流动性。在此之前，央行已经通过SLF向银行系统投放了5,000亿港元流动性。据美银美林分析，此轮向内银注入2,000亿人民币，或相当于下调银行存款准备金率的20个基点。中国再宽货币相信也是迫不得已，回看央行所公布9月份金融数据，居民中、长期和企业中、长期贷款占比由前八个月的25%和39%下滑至9月的20%和33%，启示实体经济的投资需求仍然低迷，刺激政策必要性仍然存在。

中国内地房市方面，先后有降低融资成本，放宽限贷限购令，中期还可以寄望于未来央行加快推进住房抵押贷款支持证券（MBS），筹得资金如数用于按揭投放，预计未来银行按揭额度会有所提升。不过，银行作大幅度的利率折扣恐难再现。根据申银万国的测算，四大行最多能承受26%的按揭利率折扣，交行 和招行 则最多能承受6%的按揭利率折扣；而民生银行 和中信银行 必须要上浮3%才能保持盈亏平衡。(B07)

四中全会召开，人行注流动性/余少文

国企指数反弹，惟四中全会召开以及第三季业绩出笼，料大市续整固，希望以时间来换取调整，幸好有传人行再透过SLF放水2,000亿人民币，料可维稳一段日子。四中全会首日会议，中国内地股市昨日造好，国企指数则先走高后回落，全日只升61点或0.6%，收报10,295点，成交额降至97亿港元，反弹成交缩下，只有52%主板H股可以随大市回升；而红筹指数升37点或0.9%，收报4,418点，成交额49亿港元。

尽管大市反弹，惟投资者观望四中全会消息，以及第三季业绩陆续出笼，尤其关注重磅股季度业绩，若然好过预期，有助扭转大市调整走势，又或四中全会带出利好消息，也可以推动A股第四季继续攀升，从而支持国指回扬。因为市场普遍预期四中全会落实依法治国，为改革提供政治保障，如土地流转、环保、信息安全、军工等政策可以进一步利好相关产业。不过，市场最关注始终是流动性，尤其沪港通登场在即，流动性不足会影响经济环境，如人行今年的正回购操作，9月开始基本是收水为主，特别是上周的两个正回购交易日都录得200亿人民币收水，全周合计400亿人民币，是近期最大的正回购。

但投资者如有印象，9月中旬曾传出央行透过常备借贷便利（SLF）工具，对工、建、农、中、交等五大行提供5,000亿人民币流动性，每家获1,000亿人民币，央行当时并没有否认相关消息。由于当时只对五大行注入流动性，变相对大行降准0.8%，对中小型银行似乎不公平。但近日再传出央行对5至6家股份制商业银行提供合计2,000亿人民币的SLF，似乎意识到中型银行对流动性的需求更大。

虽然传出今次SLF面对中型银行，每家银行可获约300亿人民币规模的SLF，对于中小银行而言，300亿人民币流动性是非常重要。随着年底将至，流动性也会逐步趋紧，加上新股重启在即，不排除央行此举是针对性，看下央行会否否认。其实，中国内地过去透过外汇占款提供基础货币的货币创造模式已改变，相信未来会透过SLF、SLO（短期流动性调节工具）等来提供流动性。(B08)

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