港报财经评论：结构改革迎来中国牛市--信报10月21日

结构改革迎来中国牛市/习广思

四中全会昨天召开，市场对今次会议有高度评价，从近月A股表现可见，券商对中国内地司法改革有很大憧憬，或有望扭转中国内地股票长期深度折让的情况，配合“沪港通”启动，对港股后市不用太悲观。早前有报道指出，“沪港通”已经准备就绪，早一点迟一点开通不成问题，只等中国内地有关部门正式宣布，基金界为此加入唱好行列。西京投资主席刘央预言，A股3年内将迎来大牛市，2017年上证指数有望升至5,000点，即较现时上升逾倍；更说568只沪股通股份中，约有100只龙头股可闭着眼睛买。

西京投资旗下基金以Atlantis医药护理基金表现最好，过去3年录得逾22%升幅，但旗舰基金中国基金却表现不济，过去3年跌约0.6%。由于刘央言论一向出位；加上用词夸张，令一般投资者对其预测打了折扣。不过，掌管近10亿美元资产的贝莱德中国基金亦表明长线看好A股，这则有较大留意价值。贝莱德表示，在“沪港通”推出的背景下，贝莱德中国基金在过去2至3个月已加码不少A股，令A股比例由原来的中单位数，提高至近双位数。

过去几个月A股升了不少，但全球投资者对A股的配置仍然偏低，过去市场花很多时间关注中国经济周期及增长情况，但这些不再是股市推动力，下一阶段推动股市的动力应来自结构性改革；若政府作出一系列改革，改善基本面及经济可持续性的质量，中国股市可迎来3至5年的牛市。

中国经济高速增长，但股市未有跟随，源于市场对中国有结构性担忧，但未来中国的发展模式将有改变，只要市场对中国结构性改革有信心，中线A股估值可以复苏，这是结构性改善带来估值复苏的概念。所谓结构性改革，司法改革是重要一步，中金对此的评析就被传媒广泛报道。

中金表示，四中全会以“依法治国”为主要议题，表面上与股票市场似乎关系不大，但实质意义重大。目前中国市场所隐含的股权风险溢价持续攀升，并达到历史高位，反映中国面临经济增速持续放缓、经济活力不强、结构失衡、可持续性饱受怀疑等问题。(B02)

美汇或再下试84.47低位/苏子

美国实施零利率政策已6年了，而在这段漫长时间里，绝大部分投资者也会相信高通胀时代一定来临。所谓通胀时代却一直未见在发达国家出现，却有可能面对通缩的威胁！即使目前绝大部分投资者也相信，美国经济已正式走出衰退并已进入稳健的复苏步伐，因此目前联储局已具备条件结束实施了6年的零利率政策，然而只要美国所公布的数据稍为差劲，投资者对联储局即将加息的信心都会一下子冷却下来。这反映市场其实对美国经济的持续复苏步伐仍然抱有怀疑，信心并不足够。

由于美元的强势主要是建基于美国经济复苏及预期息口将被调高，除非美国已正式进入加息周期，又或联储局主席耶伦已明确指出何时加息，否则市场仍有藉口利用美国公布稍差的经济数据，炒作联储局无望提早加息，而伺机把正在上升中的美元一下子推低！

换言之，除非可以正式确认美国正式加息的时间，否则美元的升势仍然存有隐忧，暂时不宜采取破位高追美元的策略。而在美国正式进入加息周期前，美元即使已处于上升周期，但仍然出现令高追美元者感到压力及恐惧的跌幅（例如5%以上），以及使到那些过度使用杠杆的投资者没顶。

因此，建议看好美元大方向的投资者，若看见美元已自高位大幅调整逾5%，届时才可以考虑采取趁低吸纳的策略。美元经过早前连升12周的异常单边市后，目前已正式进入调整市况里运行。由于目前市场对美国提早加息的预期已有所减退，故目前的调整市相信仍会持续一段较长时间，暂不易重拾新一轮上升浪。

短线而言，若美汇指数欠缺足够动力升越20天平均线阻力收市，料上周所造的84.47低位仍会再次面对严峻考验，一旦失守低位收市，预料会进一步考验今年升幅的38.2%调整目标。(B13)

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