《全球重要经济事件一览表》--10月21日-10月28日

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10月21日(二)
悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说(0855)。
日内瓦--瑞士央行理事祖布鲁克在一次会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”。
斯德哥尔摩--瑞典财长Magdalena Andersson发表讲话(0800)。
10月22日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举行公开会议，讨论有关要求证券化交易发起人控制风险的规则最终制定(1930)。
伦敦--英国央行公布货币政策委员会最新会议记录。
渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹及资深副总裁Carolyn Wilkins在下议院财政委员会作证(1930)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。
卢布尔雅那--外商直接投资(FDI)2014年峰会。
马德里--西班牙央行总裁林德参与西班牙国际银行集团组织的会议。
伦敦--英国央行副总裁贝利出席下议院财政委员会(1315)。
10月23日(四)
华盛顿--美国财政部次长David Cohen在卡内基国际和平基金会发表演说，主题为“切断伊斯兰国的资金链”(1400)。
布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至10月24日)。
伦敦--英国央行副总裁布罗德班特(负责货币政策)向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说(0805)。
马德里--西班牙央行总裁林德发表演说。
奥斯陆--挪威央行政策执委会举行利率会议。
10月24日(五)
米兰--欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。会议主题为“银行业的机构性改革”(0820)。
10月27日(一)
伦敦--英国央行副总裁夏菲克在伦敦政治经济学院发表演说(1830)。
多伦多--多伦多全球论坛(至10月28日)。加拿大财长奥利佛、Enbridge执行长Al Monaco和Caisse执行长Michael Sabia将发表讲话。
10月28日(二)
华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议。
奥斯陆--挪威央行公布金融稳定报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 徐文焰)