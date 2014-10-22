《台湾重要政经日程》--10月22日

=====================今日重要政经消息=============================== = 10/22(三) --08:30 行政院食品安全办公室成立。 --09:00 立法院财政委员会审查预算案。 --09:20 台湾电路板展开幕。 --09:30 台湾美食展高峰论坛。 --14:30 台湾金管会主委将出席银行公会代表大会。 ===================================================================== 10/23(四) --10:00 台北市长参选人连胜文举办国际媒体记者会。 --12:00 渣打银行人民币座谈会。 --16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。 10/24(五) --16:10 央行公布9月M2年增率，上月为年增5.64%。 10/29(三) --14:00 台湾友达 投资人说明会。 --17:00 台湾联电 投资人说明会。 10/30(四) --台湾日月光 投资人说明会。 10/31(五) --08:30 主计总处公布第三季经济成长率概估值，第二季经济成长率为成长3.74%。 --15:00 宏达电 线上营运说明会。 *11/3(一) --10:00 汇丰公布台湾10月采购经理人指数(PMI)。 11/4(二) --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。 11/5(三) --08:30 主计总处公布10月消费者物价指数年增率，上月为年增0.72%。 --16:15 央行公布10月末外汇存底，上月底为4,206.96亿美元。 11/6(四) --14:00 台湾联发科 投资人说明会。 11/7(四) --16:00 财政部公布10月进口/出口数据，上月出口年增4.7%。 11/10(一) --13:30 台积电 公布10月营收。 11/20(四) --16:00 主计总处公布10月外销订单，上月年增率为12.7%。 --16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。 11/21(五) --12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。 11/29(六) --台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。 12/1(一) *--10:00 汇丰公布台湾11月采购经理人指数(PMI)。 --12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 *12/27 (六) --弹性调整休假补营业日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 *1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 4/3(五)-4/4(一) --清明节及儿童节连续假期补假，金融市场休市。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)