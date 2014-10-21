台湾股市：收平成交创今年最低量，观望心态难扭转将持续盘整

路透台北10月21日 - 台湾股市周二成交量萎缩至今年低位且收在平盘附近，无力延续上日涨势。分析师指出，市场对全球经济成长力道疑虑挥之不去，观望心态难以扭转，造成台股今日量缩价平，短时间内恐难以走出横盘整理的泥淖。

台湾加权股价指数 收盘微跌0.1%或8.5点至8,654.64点；今日成交初值 仅有633.52亿台币，前次低量为去年12月26日的557.51亿；上交易日修正后为787.18亿。

兆丰投顾一名不愿具名的分析师指出，美国股市周一虽然上扬，但上涨幅度不足，难以说服投资人在台股跟进追价。大盘指数短线虽然守住8,500点水位，但尚未能确认是否打底完成，后续仍待市场化解疑虑，或进一步回档修正消化卖压，才有机会走出较明确的方向。

〞8,500点在修正波中算是中间的位置，投资人追价会比较保守。〞他说。

兆丰投顾认为，短线有机会带动股市走出方向的事件包括下周美联储公开市场委员会(FOMC)会议、欧洲国家振兴经济的协调方案等，如果能让市场缓解疑虑，对台股也不用过份悲观。而外资在9月大幅卖超后，这个月的卖超力道已有所缓和，但也还不到进场时机，盘面进入整理还是近期基调。

美国苹果公司 上日预计今年年末假日季的业绩将会十分强劲，之前一季该公司iPhone手机销售跳增16%，麦金塔电脑(Mac)出货量增幅也为多年来最强，帮助该公司的季度业绩超越华尔街预测。 然而优于预期的业绩表现今日却无力拉抬台湾相关供应链个股。

苹果供应链指标个股鸿海 收盘仅微涨0.32%报93.5台币。

周一外资及陆资在台股买超25.18亿台币，结束先前连续九个交易日卖超共355.73亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万3,010口，较上日减少6,417口。