《中国债券市场每日交易备忘》--10月22日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元七年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值3.67% 河北银行8.835亿元0.67年优先A-1档资产支持证券招标，国泰君安证券主承 河北银行9.215亿元0.91年优先A-2档资产支持证券招标，国泰君安证券主承 河北银行3.8095亿元1.51年优先B档资产支持证券招标，国泰君安证券主承 河北银行4.6968亿元1.91年次级档资产支持证券招标，国泰君安证券主承 中国铝业 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和国开行主承 云南能源投资集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，招商银行主承 天壕节能 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+)，北京银行主承 广东南方报业传媒集团2.7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和农业银行主承 山东金茂纺织化工集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 深圳地铁三号线投资公司7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和上海银行主承 新疆投资发展集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 蓝色光标 7.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，华泰证券和招商银行主承 云南城投集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 陕西延长石油集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，交通银行和兴业银行主承 湖北鄂西生态文化旅游圈投资4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 国信证券20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，招商银行主承 新疆投资发展集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 上海复星高科技集团20亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和上海银行主承 江苏凤凰出版传媒集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA)，北京银行主承 山西晋城无烟煤矿业集团30亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中国银行主承 海宁城市发展投资集团13亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 自贡高新投资10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券和国开证券主承 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2999% 绍兴银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7200% 杭州银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9000% 北京农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5502% 北京农村商业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6801% 浦发银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2999% 成都银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 农业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.2809% ============================================================================ 二、新债上市： 财政部297.40亿元10年期续发国债140021，参考收益率3.7773% 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480540，票面利率4.88% 南方电网50亿元人民币六个月期超短期融资券011407005，票面利率4.20% 长江三峡集团50亿元六个月期超短融011445002，票面利率4.20% 中投证券9.5亿元三个月期短期融资券071432004，票面利率4.35% 第一创业证券7亿元三个月期短融071412005，票面利率4.38% 天津医药集团20亿元一年期短融041462044，票面利率4.50% 上海华信石油集团19亿元一年期短融041452052，票面利率6.50% 本溪钢铁集团30亿元一年期短融041451059，票面利率4.80% 苏州工业园区地产经营管理公司10亿元七年期投资者选择权(5+2)中期票据101456070，票面利率5.50% 天津临港工业区建设开发7.2亿元七年期中票101473012，票面利率6.29% 龙城旅游控股集团3亿元五年期中票101471005，票面利率6.60% ============================================================================ 三、缴款： 财政部235.30亿元一年期固息国债140023，票面利率3.50% 安徽马鞍山农商行5亿元10年期发行人选择权(5+5)二级债1421013，票面利率6.50% 东吴证券5亿元3个月期短融1490193，票面利率4.60% 中国证金公司20亿元3个月期短融1490194，票面利率4.34% 光明食品集团20亿元六个月期超短期融资券 上海电气集团总公司10亿元六个月期超短融 浙江物产集团10亿元两个月期超短融 中船工业集团50亿元九个月期超短融 中国电力投资集团40亿元九个月期超短融 红狮控股集团10亿元一年期短融 大同煤矿集10亿元一年期短融 新凤鸣集团4亿元一年期短融 国泰君安证券35亿元3个月期短融 黄山旅游 3亿元一年期短融 保利协鑫4亿元一年期短融 中国化工集团14亿元五年期中票 浙江商业集团10亿元三年期中票 滁州城投10亿元三年期中票 丹阳投资集团9亿元五年期中票 郑州建设投资集团8亿元五年期中票 杭州金融投资集团3亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 进出口行50亿元一年期固息债130331，票面利率4.49% 中金公司7亿元三个月期短融1490138，票面利率4.77% 大唐发电 30亿元六个月期超短融011423003到期兑付，票面利率4.76% 鞍钢股份 30亿元六个月期超短融011489001到期兑付，票面利率5.69% 东北特殊钢集团7亿元一年期短融041356038到期兑付，票面利率6.80% 中电投远达环保(集团)0.5亿元一年期短融041358069到期兑付，票面利率5.80% 无锡灵山文化旅游集团2.3亿元一年期短融041365010到期兑付，票面利率5.80% 南昌银行10亿元三个月期同业存单111490012到期兑付，发行价98.83元 徽商银行2亿元一个月期同业存单111490106到期兑付，发行价99.63元 汇丰银行(中国)5亿元一个月期同业存单111490107到期兑付，发行价99.64元 07武汉高科债 078064付息 08首钢债01 088052付息 08首钢债02 088053付息 09附息国债26 090026付息 09进出08 090308付息 09铁道03 0980140付息 09铁道04 0980141付息 09汾湖债 0980144付息 10国开09 100209付息 13步步高MTN001 101353012付息 10芜湖建投债02 1080080付息 10沪化工区债 1080132付息 12恩施城投债 1280338付息 12金融街债 1280341付息 12吉兰泰MTN1 1282410付息 13附息国债09 130009付息 13丰田汽车债 1322009付息 13地方债12 139112付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的 趋势性变化。 --财政部近期下发征求意见稿，明确地方政府性存量债务清理处置办法，这将对融资需求软约束已久的地方政 府融资平台形成财务硬约束，并降低政府债务杠杆风险。 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳/边竞； 审校 丁淑琴)