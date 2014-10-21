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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 16:05 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月21日

路透伦敦10月21日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位
为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              157,625            -100
      锡                9,155            持平
      铅              224,700            持平
      锌              719,925          -1,650
      铝            4,497,350         -10,150
      镍              377,136            +630
    铝合金             27,260            -120
    NASAAC             72,820             -40
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据       库存分布                 品种   库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅   MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡   MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>        铝合   MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                                  金                 
 镍    MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA   MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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