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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 17:23 BJT

全球经济：澳洲央行副总裁警告全球低利率风险

澳洲指标利率目前在2.5%的纪录低点，最近一次调降是在2013年8月。全球其他国家的利率甚至更低。美国、英国、欧元区和日本的利率相当接近零。

洛威表示，许多投资者在考虑为业务扩张融资时，仍旧心存戒慎，且投资总量仍低。

“因此，各国央行认为除了继续施以极度宽松的政策之外别无选择，在某种情况下，甚至要进一步扩大刺激措施。”

洛威称，最终仅依靠货币政策无法推高资本预期回报率，而后者是经济持续增长和长期合理回报率的前提。

洛威表示，推动实质的承担风险行动以及增加基础建设支出，是实现20国(G20)承诺2018年前将全球GDP增长率提高2%的关键。(完) (编译 蔡美珍/田建华/洪曦; 审校 张明钧/龚芳)
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