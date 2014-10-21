路透调查：2015年大量供给涌向铜市场，价格将承压

* 2014年现货铜价料在每吨6,887.60美元，2015年将在6,724.03

* 2014年铜供给料过剩94,316吨，2015年料过剩350,000吨

* 2014年铝价料在每吨1,871美元，2015年将在2,000美元

路透伦敦10月20日 - 路透调查显示，明年铜价将面临压力，因主要消费大国中国的需求温和，难以消化掉激增的供给。

受访的25位市场人士平均预期，2015年现货铜价将在每吨6,724.03美元，较7月类似的调查减少0.5%。

分析师预期2014年铜均价将在每吨6,887.60美元，较前次预测下滑0.2%，较2013年的均价几乎下滑6%。

铜价前景趋于恶化，归因于预期市场供给过剩的情况会越来越加剧。分析师预期今年过剩的数量将在94,300吨，到2015年将扩大至350,000吨。

Capital Economics资深商品分析师Caroline Bain说道：“预期下半年的市场将更宽松，因中国进口料减少且铜供给将会激增。”

矿业公司嘉能可 今年上半年的铜产量增加13%。此外，主要出口国印尼在沉寂几个月之后重启铜精矿出口，这巩固了铜供给过剩的看法。

鉴于中国房地产业放慢脚步以及信贷环境趋紧，围绕该国铜需求前景的疑虑仍挥之不去，中国占到全球铜消费市场的40%。

欲浏览基本金属调查图表，请点选：link.reuters.com/qaz23w

**铝供应趋紧**

与铜形成鲜明对照的是，预期明年的铝市场供给将大幅收紧，供给缺口将在102,500吨，稍早调查预测为短缺4,444吨。

预期2014年铝供给过剩38,500吨，此前预测为过剩235,500吨。

铝价下滑已促使一些生产商减产，自3月来铝库存一直稳步减少，并降至三年低点。

据受访的26位分析师预期2014年的铝价 将在每吨1,871美元，较上次预估上涨2.4%，较2013年价格上涨1.4%。2015年的价格料涨至每吨2,000美元，较前次预估上扬2%。

今年的镍价 料涨17%至每吨17,478美元，不过较前次预估仍下滑2.4%。预期2015年的镍价将反弹至20,177.50美元。

锌价 预期今年将大涨14%至2,180美元，明年将进一步攀升至2,350美元，今明两年的供给将分别短缺201,000吨和168,500吨。

2014年锡价 预期平均将在每吨22,347.30美元，较前次调查下滑3.5%，不过预期2015年价格将反弹至22,850，但仍较上次调查下滑6.2%，因需求前景令人忧虑。