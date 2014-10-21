新闻稿：中国前三季度GDP同比增长7.4%，国民经济继续运行在合理区间--统计局

路透北京10月21日 - (以下为中国国家统计局公布的新闻稿全文)

今年以来，面对错综复杂的国内外形势，党中央、国务院总揽全局、把握大势，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在区间调控基础上更加注重定向调控，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。 初步核算，前三季度国内生产总值419908亿元，按可比价格计算，同比增长7.4%。分季度看，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%。分产业看，第一产业增加值37996亿元，同比增长4.2%；第二产业增加值185787亿元，增长7.4%；第三产业增加值196125亿元，增长7.9%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.9%。

一、农业生产形势较好 全国夏粮总产量13660万吨，比上年增加475万吨，增长3.6%；早稻总产量3401万吨，比上年减少12.5万吨，下降0.4%；秋粮有望再获好收成。前三季度，猪牛羊禽肉产量5975万吨，同比增长2.0%，其中猪肉产量3972万吨，增长3.3%。

二、工业生产基本平稳 前三季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长8.5%，增速比上半年回落0.3个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长5.2%，集体企业增长2.6%，股份制企业增长9.9%，外商及港澳台商投资企业增长6.7%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.8%，制造业增长9.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.1%。分地区看，东部地区增加值同比增长8.0%，中部地区增长8.5%，西部地区增长10.6%。分产品看，464种产品中有346种产品产量同比增长。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值87483亿元，同比增长6.4%。9月份，规模以上工业增加值同比增长8.0%，环比增长0.91%。 1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润38330亿元，同比增长10.0%，其中，主营活动利润35870亿元，增长9.6%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.06元，主营业务收入利润率为5.52%。

三、固定资产投资增速放缓 前三季度，固定资产投资（不含农户）357787亿元，同比名义增长16.1%（扣除价格因素实际增长15.3%），增速比上半年回落1.2个百分点。其中，国有及国有控股投资112369亿元，增长14.1%；民间投资231509亿元，增长18.3%，占全部投资的比重为64.7%。分地区看，东部地区投资同比增长14.9%，中部地区增长17.8%，西部地区增长17.9%。分产业看，第一产业投资8642亿元，同比增长27.7%；第二产业投资150180亿元，增长13.7%；第三产业投资198965亿元，增长17.4%。从到位资金情况看，前三季度到位资金391141亿元，同比增长12.4%。其中，国家预算资金增长14.1%，国内贷款增长11.2%，自筹资金增长16.1%，利用外资下降7.0%。前三季度新开工项目计划总投资303729亿元，同比增长14.4%。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长0.77%。 前三季度，全国房地产开发投资68751亿元，同比名义增长12.5%（扣除价格因素实际增长11.7%），增速比上半年回落1.6个百分点，其中住宅投资增长11.3%。房屋新开工面积131411万平方米，同比下降9.3%，其中住宅新开工面积下降13.5%。全国商品房销售面积77132万平方米，同比下降8.6%，其中住宅销售面积下降10.3%。全国商品房销售额49227亿元，同比下降8.9%，其中住宅销售额下降10.8%。房地产开发企业土地购置面积24014万平方米，同比下降4.6%。9月末，全国商品房待售面积57148万平方米，同比增长28.0%。前三季度，房地产开发企业到位资金89869亿元，同比增长2.3%。 四、市场销售稳定增长 前三季度，社会消费品零售总额189151亿元，同比名义增长12.0%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比上半年回落0.1个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额94233亿元，增长9.5%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额163132亿元，同比增长11.9%，乡村消费品零售额26019亿元，增长13.0%。按消费形态分，餐饮收入19934亿元，同比增长9.7%，商品零售169217亿元，增长12.3%，其中限额以上单位商品零售88414亿元，增长10.1%。9月份，社会消费品零售总额同比名义增长11.6%（扣除价格因素实际增长10.8%），环比增长0.85%。 前三季度，全国网上零售额18238亿元，同比增长49.9%。其中，限额以上单位网上零售额2888亿元，增长54.8%。

五、进出口增速回升 前三季度，进出口总额194223亿元人民币，以美元计价为31626亿美元，同比增长3.3%，增速比上半年加快2.1个百分点。其中，出口104224亿元人民币，以美元计价为16971亿美元，增长5.1%；进口89998亿元人民币，以美元计价为14655亿美元，增长1.3%。进出口相抵，顺差14226亿元人民币，以美元计价为2316亿美元。9月份，进出口总额24417亿元人民币，以美元计价为3964亿美元，同比增长11.3%。其中，出口13159亿元人民币，以美元计价为2137亿美元，增长15.3%；进口11258亿元人民币，以美元计价为1827亿美元，增长7.0%。

六、居民消费价格总体稳定 前三季度，居民消费价格同比上涨2.1%，涨幅比上半年回落0.2个百分点。其中，城市上涨2.2%，农村上涨1.9%。分类别看，食品价格同比上涨3.3%，烟酒及用品下降0.6%，衣着上涨2.4%，家庭设备用品及维修服务上涨1.2%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，交通和通信上涨0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨2.2%，居住上涨2.3%。在食品价格中，粮食价格上涨3.1%，油脂价格下降5.0%，猪肉价格下降4.5%，鲜菜价格下降1.3%。9月份，居民消费价格同比上涨1.6%，环比上涨0.5%。前三季度，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，9月份同比下降1.8%，环比下降0.4%。前三季度，工业生产者购进价格同比下降1.8%，9月份同比下降1.9%，环比下降0.4%。

七、居民收入稳定增长 前三季度，全国农村居民人均现金收入8527元，同比名义增长11.8%，扣除价格因素实际增长9.7%。全国城镇居民人均可支配收入22044元，同比名义增长9.3%，扣除价格因素实际增长6.9%。根据城乡一体化住户调查，前三季度全国居民人均可支配收入14986元，同比名义增长10.5%，扣除价格因素实际增长8.2%。全国居民人均可支配收入中位数13120元，同比名义增长12.1%。9月末，农村外出务工劳动力17561万人，同比增加169万人，增长1.0%。外出务工劳动力月均收入2797元，增长10.0%。

八、结构调整取得积极进展 产业结构更趋优化。前三季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为46.7%，比上年同期提高1.2个百分点，高于第二产业2.5个百分点。需求结构继续改善。前三季度，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为48.5%，比上年同期提高2.7个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度，农村居民人均现金收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入2.8个百分点，城乡居民人均收入倍差2.59，比上年同期缩小0.05。节能降耗继续取得新进展。前三季度，单位国内生产总值能耗同比下降4.6%。

九、货币信贷增势平稳

9月末，广义货币（M2）余额120.21万亿元，同比增长12.9%，狭义货币（M1）余额32.72万亿元，增长4.8%，流通中货币（M0）余额5.88万亿元，增长4.2%。9月末，人民币贷款余额79.58万亿元，人民币存款余额112.66万亿元。前三季度，新增人民币贷款7.68万亿元，同比多增4045亿元，新增人民币存款8.27万亿元，同比少增2.99万亿元。前三季度，社会融资规模为12.84万亿元，比上年同期减少1.12万亿元。 总的来看，前三季度国民经济运行保持了总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势，但国内外环境仍然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战。下一阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，科学认识新常态，积极适应新常态，着力改革创新，着力转型升级，着力民生改善，保持宏观政策的连续性稳定性，适时适度预调微调，努力实现经济平稳健康发展。（完）

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