更新版 1-中国公开市场：正回购量平价稳，经济增速下滑预示宽松环境延续

* 14天正回购维持量价平稳

* 央行已通过SLF放水，且SLF利率有所下调

* 公开市场操作从数量调控向价格调控转变

* 经济下行压力未消，宽松货币环境仍将延续 (新增更多评论和背景)

路透上海10月21日 - 中国央行公开市场周二正回购操作维持量平价稳。中国最新公布的三季度经济增速创下五年半新低，结合此前央行通过SLF（常备借贷便利）向市场放水且利率下降，显示经济下行压力未消，预计宽松货币环境仍将延续。

业内人士并指出，今日数据整体略好于预期，尤其工业增速反弹明显，而在前期一系列房地产放松政策及央行宽松政策的推动下，四季度经济有望自低点回升，目前的宽松环境是必要的和合适的，后续监管层是否还会扩大刺激，可能会视更多数据表现而定。

“经济下行压力仍在，央行货币政策维持偏松，...央行向股份制和大行都做了SLF，SLF的价格也降低了，量在放，价格也在跌，”浦发银行高级分析师曹阳称。

国家统计局周二公布数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，但略高于7.2%的路透调查中值；环比则增长1.9%。9月规模以上工业增加值同比增8.0%，高于7.5%的路透调查中值和上月的6.9%。

路透上周五援引消息人士称，数家股份制商业银行已接获央行通知，将通过SLF获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，共计金额约2,000亿元左右；此外，央行此次发放的SLF期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP(基点)。

曹阳并指出，继上周二央行下调14天正回购利率后，公开市场暂时进入观察期，以判断政策效果，而结合外汇占款变动、SLF、PSL(抵押补充贷款)等货币政策的新工具，公开市场操作正在经历从数量过渡到价格的一个过程。

“从3.4%的14天正回购利率和3.5%的SLF利率来看，这个利率中枢目前对央行是合意的。”他称。

央行公告显示，今日进行的200亿元14天期正回购中标利率继续持平于3.40%。上周二该利率出现年内第三次调降，幅度为10个bp，以贯彻监管层降低融资成本意图，之后则于上周四维持利率稳定。而200亿元的14天正回购操作量至今已连续进行了五次。

中国央行副行长胡晓炼最新表示，在人民币跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。

**目前刺激力度合适**

三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳指出，今日宏观数据部分出现反弹，尤其是9月工业增加值明显回升至8%，显示目前的刺激力度是合适的，且10月份来看，很多实体经济硬数据出现好转，包括粗钢、水泥和煤炭的价格及销售形势。

针对周一午后有关央行今日可能暂停公开市场操作的市场传言，他认为，“暂停的话，释放的会是流动性支持方面要放大的意思，从现在经济数据反弹的迹象来看，目前的力度是合适的。”

银行间市场上，早盘初段延续上日尾盘乐观情绪，现券收益率快速下行，但公开市场操作公布后，收益率一度收回部分跌幅。此后受一级国开债发行收益率明显低于预期带动，二级行情重回暖，目前收益率低于上日尾盘水平。

据路透计算，本周公开市场将有200亿元正回购及200亿元央票到期，其中周二和周四各200亿元，共计将投放资金400亿元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 200

正回购到期 200

逆回购到期 --

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