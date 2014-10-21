中国经济：2014年三季度国民经济运行情况发布会要点摘录

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，但略高于7.2%的路透调查中值；环比则增长1.9%。分析人士指出，GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速明显下滑的拖累，同时叠加去年同期高基数的影响。

中国前三季度GDP则同比增长7.4%，而政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。1-9月固定资产投资同比增16.1%，略低于16.3%的路透调查中值；9月规模以上工业增加值同比增8.0%，高于7.5%的路透调查中值；当月社会消费品零售总额同比增11.6%，则略低于11.8%的路透调查中值。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上的讲话内容要点摘录：

**通缩证据不足**

--通缩一般是指市场的货币流通量减少，导致物价的持续下降。但是，今年以来，我们继续实施稳健的货币政策，货币流通量保持一个比较稳健的增长速度，9月份央行发布的数据，M2增长速度是12.9%。9月份居民消费价格指数，也就是CPI上涨1.6%，回到2%以下。主要的原因是，去年同期对比的基数比较高，翘尾因素影响大幅度缩小，同比增速的回落主要是翘尾因素影响造成的。但实际上，物价还是在温和上涨，从环比角度来看，9月份比8月份环比上涨了0.5%，物价还是处在总体稳定、温和上涨的状态。

从今后几个月来看，随着翘尾因素的影响，冬季的来临以及部分食品供求关系特殊条件的影响，我们初步判断后几个月居民消费价格指数保持温和上涨的可能性是比较大的。所以，从这几个方面的情况来看，我们认为，通缩的证据不足。

**经济运行在合理区间，四季度保持平稳运行**

--今年以来虽然经济增长速度略有放缓，但是在新常态下经济增长的结构在持续改善，增长的质量有所提高，经济内生的新动力有所集聚，同时新经济的成份在茁壮成长。所以，整个中国经济应该说继续在向好的预期方向发展。

关于四季度的经济走势，总的看法是经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大，一是中国的工业化和城镇化没有完成，工业化、城镇化、信息化、农业现代化，新“四化”仍然能给经济增长给予新的动力；二是中西部地区的后发优势会继续得到发挥；三是正处在消费结构升级的关键阶段，发展一些享受性消费仍会给经济提供增长的新动力；四是新一届政府不断加大改革的力度，改革创新会给经济的发展给予新的动力和活力。

特别是今年以来，政府出台了一系列的既着眼于当前又着眼于长远的政策措施，效应会继续得到发挥。所以，从这些方面看，四季度和今后一个时期经济保持平稳较快发展的可能性还是比较大的。

虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。在国际形势目前复杂多变的情况下，国内三期叠加压力不断加大的情况下，经济能够保持平稳运行，应该说是一个非常不容易的事情。

从新常态的视角看待目前经济发生的一些变化，中国经济实际上正在发生着一系列的重大而深刻的变化，这些变化主要体现在以下五个方面：产业结构在孕育着新的突破。需求结构有积极的变化。今年以来投资增速继续高位放缓，出口增速开始换挡，消费对经济增长的拉动作用继续增强，1-3季度最终消费对经济增长的贡献是48.5%，比资本形成总额增速的贡献要高7个百分点左右，整个经济再平衡的态势比较明显。

收入分配结构有所改善。前三季度城乡居民收入继续保持较快增长，全国居民人均可支配收入增速是8.2%，增长速度比GDP增速高0.8个百分点。另外，居民收入的名义增长速度也比财政收入增长速度高，因为前三季度财政收入增长速度是8.1%，也高于企业利润的增长速度，这意味着居民收入在国民经济的初次分配中占的比重是提高的。另外，城乡居民收入的差距，从刚才发布的数据来看，也是继续减少，同时居民收入的中位数的增速要快于平均增速，这意味着内部收入的差距也有所改善。