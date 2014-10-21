《外汇专栏》美元抛售逐渐退潮，欧元涨势恐难以为继

另外，希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)可能希望该国提早一年退出援助计划 ，这加重了担忧。

交易商似乎质疑萨马拉斯的策略，这从希腊公债收益率(殖利率)大涨中可见一斑，10年期希腊公债 收益率周五触及9.28%，两天前的水平还是7.025%。

现实情况是，欧元这艘船最近几天在美元抛售浪潮推动下上升，但水面下的船身依然有破洞，势必会再次开始下沉。