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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 11:20 BJT

《外汇专栏》美元抛售逐渐退潮，欧元涨势恐难以为继

**欧元区**

在欧元区，经济乐观主义根本没有立足之处。9月，五个成员国出现通缩，欧元区整体通胀率降至五年最低。

另外，希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)可能希望该国提早一年退出援助计划 ，这加重了担忧。

交易商似乎质疑萨马拉斯的策略，这从希腊公债收益率(殖利率)大涨中可见一斑，10年期希腊公债 收益率周五触及9.28%，两天前的水平还是7.025%。

现实情况是，欧元这艘船最近几天在美元抛售浪潮推动下上升，但水面下的船身依然有破洞，势必会再次开始下沉。

美元兑欧元不断上涨的抛售浪潮，又会如何呢？

就算潮水已经上涨，但终会退去。

密切留意着美元反弹从而打压欧元下跌吧。(完)

(编译 郑茵/王兴亚 审校 许娜/杜明霞)
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