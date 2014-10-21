更新版 1-中国经济：2014年三季度国民经济运行情况发布会要点摘录

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布数据显示，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，但略高于7.2%的路透调查中值；环比则增长1.9%。分析人士指出，GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速明显下滑的拖累，同时叠加去年同期高基数的影响。

中国前三季度GDP则同比增长7.4%，而政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。1-9月固定资产投资同比增16.1%，略低于16.3%的路透调查中值；9月规模以上工业增加值同比增8.0%，高于7.5%的路透调查中值；当月社会消费品零售总额同比增11.6%，则略低于11.8%的路透调查中值。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上的讲话内容要点摘录：

**房地产市场运行总体比较稳定**

10月24日，将发布全国70个大中城市9月份的房价数据，现在我还没有看到最新的数据。但是，根据房地产投资统计的数据以及对部分城市不完全观察的情况来看，今年房地产分化调整的态势仍然在持续，但是房地产市场运行总体还是比较稳定的。

总体的稳定主要指调整的幅度相对比较温和，从全国总体上看，三、四线城市调整的幅度要大一点。所以，有些地方政府进入三季度以后纷纷放开了一些限购的措施，央行在9月30日对限贷的政策作出了一些新的规定。

虽然没有完整的数据，但是从不完全的观察来看，9月份房地产的市场还是有积极的变化，主要是销售量有所回升，价格降幅有所收窄。当然，政策的效应还会持续发挥，后续房地产市场的波动还要继续观察，政策在向市场调节回归，以前房地产市场的调控更多地是用一些行政的手段，现在放开限购也好、限贷也好，实际是减少行政的干预，更多的让市场发挥调节的作用，这是符合改革的方向的。

房地产这个行业尽管是非常重要、很特殊的行业，但也跟其他产业一样，需要通过市场的调节来调结构、转方式。所以，在市场更多发挥调节作用的情况下，房地产的市场结构会更趋优化，会更有利于房地产市场长期、稳定、健康的发展，也有利于国民经济长期、可持续发展。

**PPI连续负增长是产能过剩矛盾的体现**

最近，一些大宗原材料的价格确实跌得比较厉害。今年以来像煤炭、钢材、有色金属，价格持续下滑，像螺纹钢跌到每吨3,000元以下，确实有媒体报道说一斤钢材不如一斤白菜的价格。钢材价格为什么如此低迷？主要是供过于求的矛盾过于突出。一方面，从消费角度来说，随着房地产的调整，需求回归常态，更重要的是供给能力太强。按照钢铁协会不完全的统计，中国钢材的产能超过10亿吨，但是现在需求量在7-8亿吨。所以，供过于求必然造成价格的下跌。

其他一些行业的情况也是大致类似，反映在传统领域、传统行业，中国实体经济表现出产能过剩的问题比较突出。由于一部分企业产能仍在继续释放，像钢铁虽然过剩，但还需要生产，因为有一些固定的成本需要分摊，所以在这种情况下，去产能化、去库存化的难度比以前大，持续的时间比以前长。这也是为什么在大宗商品价格持续下跌的背景下，整个工业生产者出厂价格（PPI）连续负增长，是产能过剩矛盾的体现。

在这种背景下，一方面要按照党中央、国务院关于去产能化的要求贯彻实施；另一方面，从企业角度来说，一定要在市场倒逼机制的作用主动调结构、转方式，这是中国跨过结构调整、转型升级这个坎儿必须经历的阶段，也只有这样做，才能最终化解产能过剩的问题。

**经济运行对承受失业压力的弹性在增加**

最近两年，中国的人口结构正在发生新的一些变化，尤其是15-59岁的劳动力资源的数量，不只是比重在下降，而且绝对量也在减少，造成中国劳动力市场供求关系发生了新的变化。2012年，对外第一次公布了15-59岁劳动力资源的数量，当年是净减少345万人。2013年，继续公布了这个数据，把口径改成16-59岁的劳动力资源数量，全年减少了244万人。今年以来，劳动力资源数量受人口结构变动的影响继续有所减少，这意味着从供求的角度来讲，劳动力资源结构正在发生深刻的变化。

这种变化和转折带来两个直接的后果：一是包括农民工在内的劳动力成本的上升，所以最近几年农民工的工资持续上涨，即使在今年经济增速有所下滑的情况下，外出农民工的月均收入同比增长10%。二是就业的压力有所缓解，近几年就业形势为什么比预期要好？为什么会在经济增速下滑的同时就业还保持稳中有增的态势？除去经济继续保持较快增长，尤其是服务业的增长对劳动力需求增长以外，从供给的角度看，和劳动力资源数量变化也是有关系的。

这种变化是一种趋势性的变化，是中国经济到了新的发展阶段表现出来的一种新常态，因为劳动力结构的变化会直接推动经济结构的调整和发展方式的转型。从这个角度来看，尽管经济持续下滑对就业带来一定的压力，但是考虑到供求结构、产业结构这些深刻的变化，整个经济运行对就业的承载能力是在加强的，对承受失业压力的弹性是在增加的。

**通缩证据不足**

通缩一般是指市场的货币流通量减少，导致物价的持续下降。但是，今年以来，我们继续实施稳健的货币政策，货币流通量保持一个比较稳健的增长速度，9月份央行发布的数据，M2增长速度是12.9%。9月份居民消费价格指数，也就是CPI上涨1.6%，回到2%以下。主要的原因是，去年同期对比的基数比较高，翘尾因素影响大幅度缩小，同比增速的回落主要是翘尾因素影响造成的。但实际上，物价还是在温和上涨，从环比角度来看，9月份比8月份环比上涨了0.5%，物价还是处在总体稳定、温和上涨的状态。

从今后几个月来看，随着翘尾因素的影响，冬季的来临以及部分食品供求关系特殊条件的影响，我们初步判断后几个月居民消费价格指数保持温和上涨的可能性是比较大的。所以，从这几个方面的情况来看，我们认为，通缩的证据不足。

**经济运行在合理区间，四季度保持平稳运行**

--今年以来虽然经济增长速度略有放缓，但是在新常态下经济增长的结构在持续改善，增长的质量有所提高，经济内生的新动力有所集聚，同时新经济的成份在茁壮成长。所以，整个中国经济应该说继续在向好的预期方向发展。

关于四季度的经济走势，总的看法是经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大，一是中国的工业化和城镇化没有完成，工业化、城镇化、信息化、农业现代化，新“四化”仍然能给经济增长给予新的动力；二是中西部地区的后发优势会继续得到发挥；三是正处在消费结构升级的关键阶段，发展一些享受性消费仍会给经济提供增长的新动力；四是新一届政府不断加大改革的力度，改革创新会给经济的发展给予新的动力和活力。

特别是今年以来，政府出台了一系列的既着眼于当前又着眼于长远的政策措施，效应会继续得到发挥。所以，从这些方面看，四季度和今后一个时期经济保持平稳较快发展的可能性还是比较大的。

虽然三季度GDP的增速有所放缓，但就业和物价形势总体稳定，国民经济继续运行在合理区间。在国际形势目前复杂多变的情况下，国内三期叠加压力不断加大的情况下，经济能够保持平稳运行，应该说是一个非常不容易的事情。

从新常态的视角看待目前经济发生的一些变化，中国经济实际上正在发生着一系列的重大而深刻的变化，这些变化主要体现在以下五个方面：产业结构在孕育着新的突破。需求结构有积极的变化。今年以来投资增速继续高位放缓，出口增速开始换挡，消费对经济增长的拉动作用继续增强，1-3季度最终消费对经济增长的贡献是48.5%，比资本形成总额增速的贡献要高7个百分点左右，整个经济再平衡的态势比较明显。

收入分配结构有所改善。前三季度城乡居民收入继续保持较快增长，全国居民人均可支配收入增速是8.2%，增长速度比GDP增速高0.8个百分点。另外，居民收入的名义增长速度也比财政收入增长速度高，因为前三季度财政收入增长速度是8.1%，也高于企业利润的增长速度，这意味着居民收入在国民经济的初次分配中占的比重是提高的。另外，城乡居民收入的差距，从刚才发布的数据来看，也是继续减少，同时居民收入的中位数的增速要快于平均增速，这意味着内部收入的差距也有所改善。