《分析》今年美国粮食虽丰收，但预计不会带来出口销售热潮

由于中国需求渐增和生物燃料行业不断扩张，农产品价格多年居于高位，激励全球农户种植更多作物并投资相关运输基础设施。

谷物和大豆出口成本图表：link.reuters.com/fuv23w

美国谷物出口图表：link.reuters.com/vex23w

谷物分析师称，巴西、乌克兰和其他黑海生产国在明年2、3月前将开始耗尽玉米供应，给了美国生产商重回竞争舞台的机会。

“我认为到1、2、3月需求仍将稳定，但不会出现让我们吃惊的情况，”一位拒绝具名的美国小麦出口商称，“这仍是黑海及欧洲谷物价格低廉的效果。”

美国的玉米、大豆和小麦总出口本季料仅占全球贸易量的30%，这是非干旱年份的历史最低水平。

**农田价值和设备销售受波及**

谷物价格低迷也已经导致农田价值暂停上涨，同时农用设备销售大降，使得这个市场的领导者Deere & Co关停数家工厂，并解雇1,000名员工。

小麦的情形也类似。即便美国今年国内小麦产量下滑5%至20.4亿蒲式耳，美国农业部仍预计明年6月的季末库存将增长11%。

“乌克兰、巴西和阿根廷的玉米价格都比我们便宜，俄罗斯和其他地区的小麦也比我们廉价，”市场顾问公司AgResource主管Dan Basse称。

“我们认为，美国农业部的玉米出口预估可能高了1-1.5亿蒲式耳，而小麦出口预估则高了2,500万蒲式耳。”

美国农业部预计，本季小麦出口将下滑21%至9.25亿蒲式耳，为五年来最低。

美国农业部预计大豆出口增加3%至17亿蒲式耳，主要受助于中国大量购买食用油和大豆饲料，但美国大豆季末库存料将增长近400%。

这次库存增加，部分是由于巴西今年再度录得庞大出口，另外也是因为中国自身亦在提高库存。过去两年，巴西出口增加了30%。

“我认为，这更多是竞争性库存供应充足的问题，而非我们创纪录的产量和大规模的潜在出口盈余，”经纪商RJ O’Brien旗下大宗商品研究副总裁Rich Feltes称。(完) (编译 于春红/朱晓军；审校 郑茵/许娜)