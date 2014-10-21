更新版 1-新债招标：国开行五期债定位全线低于预期，一二级轮动债市抢购潮持续

* 国开行五期债定位均低于预期，一年期更明显

* 宽松预期仍主导，配置需求依旧踊跃

* 一二级轮动走强格局未变 (新增市场评论和更多细节)

路透上海10月21日 - 在接踵而至的利好推动下，中国债市的抢购潮还在持续中，国家开发银行 周二上午招标增发的五期固息债，中标收益率全线低于预期，一年期幅度尤为明显。

市场人士指出，今日公布的经济数据虽稍好于预期，但起色不算明显，未来依旧需要宽松货币政策的支持，乐观的政策面和资金面预期仍令机构看好后市，一二级市场轮动走强格局得以延续，新债维持火热的需求。

“还是很低，感觉下的没个头，一年（结果更低）算是回归正常利差吧，”北京一银行交易员称。

上海一银行交易员谈到，今日公开市场正回购并未如昨日传言般暂停操作，加之三季度GDP数据比预期水平略好，现券收益率在早盘继续下行后一度反弹走稳；但在一系列宽松政策的鼓舞下，市场的乐观心态短期内难现趋势性扭转，而从今日新债投标情况看，配置需求依旧踊跃。

中国央行公开市场今日进行了200亿元人民币正回购操作，期限14天，中标利率继续持稳在3.40%。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

不过近期收益率降速过快，也引发了技术性调整将至的担忧。华中一银行交易员表示，“关键是已经下来好多了，我现在真心不敢买，最近都搞点短的。”

与上周同期招标的国开债相比，今日3-10年期新债的中标收益率普遍大跌约30个基点(bp)。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为4.0097%、4.1434%、4.2757%、4.4063%和4.4212%。

四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。每家规模约300亿元，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。

消息人士并透露，央行此次向股份制商行发放的SLF，期限三个月，利率为3.5%，比上次向五大国有银行发放的SLF降低了10-20个BP。

今日五期债分别是该行今年第23期 、第25期、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。具体发行情况如下：

期限 结果 预测均值 与预测值差 投标倍数

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一年 3.7541% 3.85% -9.59bp 3.76倍

三年 4.0341% 4.06% -2.59bp 2.96倍

五年 4.1616% 4.21% -4.84bp 3.55倍

七年 4.2550% 4.33% -7.50bp 2.96倍

10年 4.2821% 4.36% -7.79bp 3.23倍

发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 10月27日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/22-10/27

上市日 1年10月29日；3/5/7/10年10白31日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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