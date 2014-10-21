港股业绩：中国海外第三季经营溢利大幅倒退47%，楼市价量未见改善

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透香港10月21日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展 周二宣布，今年首三季的经营溢利按年增长13.4%，但第三季度的经营溢利则按年大幅倒退47%，因楼市成交价量均未有明显改善。
截至9月底止九个月，中国海外的经营溢利为221.4亿港元，去年同期为195.2亿港元；第三季的经营溢利为33.4亿港元，去年同季为63.5亿港元。
中国海外主席兼行政总裁郝建民在业绩报告中称，＂第三季度世界经济形势依然错综复杂，整体经济复苏缓慢，中国整体经济下行压力持续。中国房地产市场调控虽有所放松，但成交之量价都未有明显改善。＂
不过他预计，内地房地产未来将会出现一些良好投资机会，公司将会受惠于内地房地产市场的加速整合。
今年首三季，中国海外的房地产销售额1,056亿港元，比去年同期低5.5%，完成全年目标1,400亿港元的75.4%。(完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM