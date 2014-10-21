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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 12:23 BJT

港股业绩：中国海外第三季经营溢利大幅倒退47%，楼市价量未见改善

路透香港10月21日 - 中国龙头房地产商--中国海外发展 周二宣布，今年首三季的经营溢利按年增长13.4%，但第三季度的经营溢利则按年大幅倒退47%，因楼市成交价量均未有明显改善。

截至9月底止九个月，中国海外的经营溢利为221.4亿港元，去年同期为195.2亿港元；第三季的经营溢利为33.4亿港元，去年同季为63.5亿港元。

中国海外主席兼行政总裁郝建民在业绩报告中称，＂第三季度世界经济形势依然错综复杂，整体经济复苏缓慢，中国整体经济下行压力持续。中国房地产市场调控虽有所放松，但成交之量价都未有明显改善。＂

不过他预计，内地房地产未来将会出现一些良好投资机会，公司将会受惠于内地房地产市场的加速整合。

今年首三季，中国海外的房地产销售额1,056亿港元，比去年同期低5.5%，完成全年目标1,400亿港元的75.4%。(完)

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