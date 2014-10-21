投行观点：四中全会将改善中国国家治理，有望宣布健全司法体制等举措--巴克莱

路透北京10月21日 - 投资银行巴克莱最新报告指出，四中全会将改善中国国家治理，将对改革、发展和稳定产生深远影响，预计会上有望宣布有关健全司法体制、加强宪法实施、推进反腐制度化以及进一步理顺中央与地方政府关系等方面的各项措施。

以下为巴克莱提供的最新报告全文：

会议将聚焦“依法治国”。中国共产党将于10月20日至23日召开第十八届中央委员会第四次全体会议。四中全会一直以来都是中共讨论政治议程、执政和意识形态战略以及党的建设措施等的会议。今年会议将聚焦“依法治国”相关的重要议题。我们预计会上有望宣布有关健全司法体制、加强宪法实施、推进反腐制度化以及进一步理顺中央与地方政府关系等方面的各项措施。

也有可能讨论经济发展和改革。历史上来看，四中全会也是上一届三中全会结构性政策决议的实施会议。境内市场一直期望领导层发出的通告将为改革注入新的动力，尤其是在目前经济增长疲弱的环境下。

会议一些声明与下述内容相关：以混合所有制经济为载体的国企改革（例如，优化激励结构）；农村土地改革（例如农村土地经营权流转、农民股份合作和农村集体资产股份权能改革）；财政/税务改革以及进一步理顺中央政府和地方政府间的收入与职责划分。

四中全会将对中国经济和社会产生深远的影响。我们认为待审批的措施将有助于改善中国的法律和秩序并减少行政干预和地方政府干预。严格标准的执法机关、有效的司法体制以及专业的法官和检察官队伍将有助于促进社会公平和公正。这些将有助于提高市场效率，同时减少腐败并降低在中国开展业务的运营成本。另一方面，这还会帮助提升投资者对于中国政治体制和经济增长可持续性的信心。

关于司法改革、制度反腐和中央-地方关系的一些细节，我们预计四中全会后司法改革将会加速。我们认为具体的改革措施将对准下述目标：提高司法体制公信力和透明度；政法分开，促进司法独立；减少地方政府对法院系统的干预；提升法官和检察官队伍专业性。

中共或将推进反腐制度化和加强权力监督。目前，中共中央纪律检查委员会（简称中纪委）正对中国官员开展调查，违纪官员之后将移交法院系统进行起诉。尽管过去两年里中纪委工作取得了重大成就，但其本身不受公众监督，因而引发了可能存在渎职行为或滥用职权等的担忧。四中全会上可能会宣布成立反贪局和推进反腐败调查制度化。

集中中央政府权力，转变地方政府职能。我们认为四中全会上可能会公布精简地方政府结构、减少地方政府干预及发挥更大市场作用的措施。提出的措施包括：限制地方政府权威，精简机构和人员，将绩效评估与社会发展而非GDP增长挂钩，以及改革公务员薪酬制度。

同时，还有可能公布将部分社会和支出职责集中到中央政府的指导方针。可能涉及的领域包括：司法、养老、教育和医疗（包括医疗保险）、环境以及食品安全。

我们注意到上个月财政改革取得了实质性进展，《预算法修正案》和地方政府管理新增借贷和现有债务的详细指导方针均已通过。这些措施合起来将有助于提高地方政府财政透明度和公信力，减少重大危险因素，提升市场信心和降低金融风险。

我们注意到中共看到了“法治”对于党的领导、改革和长期稳定的重要性，在近期一份政治局声明中，中共中央委员会指出“实现经济发展、政治清明、文化昌盛、社会公正、生态良好，实现我国和平发展的战略目标，必须更好发挥法治的引领和规范作用”。

中共认识到“依法治国事关我们党执政兴国、事关人民幸福安康、事关党和国家长治久安”。此外，它还强调“新形势下，依法治国在党和国家工作全局中的地位更加突出、作用更加重大，并且法治对于实现国家治理现代化至关重要”。