台湾新债：F-臻鼎将在11月10日至台湾国际板挂牌首档美元ECB交易--柜买中心

路透台北10月21日 - 台湾柜买中心周二表示，台湾将出现首档台湾企业海外ECB(海外可转换公司债，Euro-Convertible Bond)回台湾国际板挂牌交易的个案。F-臻鼎 将在11月10日至台湾国际板挂牌首档美元ECB交易。

柜买中心官员对路透表示，为多元化国际板的发行人来源，柜买中心一直希望台湾企业的海外ECB可回台挂牌交易，并放宽法令允许台湾企业将来可以在发行ECB时，同步在台湾国际板募发，此前规定则需有时间落差。

〞我们希望下一阶段是(境内外)同步募发，但现在还没有公司来申请。〞上述官员表示。

F-臻鼎在今年6月于海外发行了五年期的美元计价ECB，票面利率为年利率0%，按面额之100%发行。

另名柜买中心官员表示，将在海外交易的ECB重新于台湾国际板挂牌，亦是金管会近来推动金融进口替代政策的一环。

他说，过去台湾的国际债券交割只能于集保结算所进行，不利国际债的次级市场流通，但国际通行的国际债交割平台Euroclear及clearstream已在台湾的争取下，在今年4月双双与集保连线或开户，使得台湾企业ECB回台湾挂牌后，不会面临次级交易的交割障碍。(完)

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