台湾新债：F-臻鼎将在11月10日至台湾国际板挂牌首档美元ECB交易--柜买中心

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透台北10月21日 - 台湾柜买中心周二表示，台湾将出现首档台湾企业海外ECB(海外可转换公司债，Euro-Convertible Bond)回台湾国际板挂牌交易的个案。F-臻鼎 将在11月10日至台湾国际板挂牌首档美元ECB交易。
柜买中心官员对路透表示，为多元化国际板的发行人来源，柜买中心一直希望台湾企业的海外ECB可回台挂牌交易，并放宽法令允许台湾企业将来可以在发行ECB时，同步在台湾国际板募发，此前规定则需有时间落差。
〞我们希望下一阶段是(境内外)同步募发，但现在还没有公司来申请。〞上述官员表示。
F-臻鼎在今年6月于海外发行了五年期的美元计价ECB，票面利率为年利率0%，按面额之100%发行。
另名柜买中心官员表示，将在海外交易的ECB重新于台湾国际板挂牌，亦是金管会近来推动金融进口替代政策的一环。
他说，过去台湾的国际债券交割只能于集保结算所进行，不利国际债的次级市场流通，但国际通行的国际债交割平台Euroclear及clearstream已在台湾的争取下，在今年4月双双与集保连线或开户，使得台湾企业ECB回台湾挂牌后，不会面临次级交易的交割障碍。(完)
台湾主要外币债券发行一览请参阅
(记者 林妙容; 审校 林高丽)
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM