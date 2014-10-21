《热点透视》IBM财报不佳的根源深植于业务模式

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran；编译 朱晓军

路透纽约10月20日 - 国际商业机器(IBM) 第三季财报不佳的根源可谓是深入骨髓。该公司最终放弃了2015财年每股获利20美元的目标，此后投资者抛售导致其市值蒸发约130亿美元。IBM还要花钱才能摆脱其芯片(晶片)业务，因此第三季只是略有盈余。这局面已经够糟了。更让人忧心的是，IBM执行长罗睿兰(Ginni Rometty)还坚持公司原定计划不变。

IBM的问题在于收入。该公司第三季营收同比下滑4%，已经连降10个季度。该公司全部业务都在第三季缩水，包括软件等本应增长的部门。云服务竞争对手兴起，提供便捷的产品及有竞争力的价格，这意味着IBM卖出硬件或服务的难度加大。

鉴于此，IBM加大了常规改革药方的剂量--进行重组、收购软件等更多的高利润率业务，并且出售罗睿兰所谓的“零卡路里”业务--那些创造营收但几无利润的部门。淡出芯片业务就是一例，但IBM将支付15亿美元现金给格罗方德(Globalfoundries)，以便让后者接管该业务。IBM希望把这些举措剩下的现金都用来提高分红，并通过回购股票来提升每股盈余(EPS)数字。

这种坚持支撑利润和股价的做法奏效了多年，但现在看起来即使没起到反作用，也只是权宜之计。出售资产可以微调IBM的获利潜能，但核心营收仍在下滑。再加上其服务业未完成订单不断减少，或许说明减支计划过于激进，已经伤及业务。

周一的消息推动IBM股价跌至逾三年低位。也就是说，这段时间里用于回购股票的约350亿美元本应该有更好的用处。