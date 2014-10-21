《热点透视》IBM财报不佳的根源深植于业务模式

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran；编译 朱晓军
路透纽约10月20日 - 国际商业机器(IBM) 第三季财报不佳的根源可谓是深入骨髓。该公司最终放弃了2015财年每股获利20美元的目标，此后投资者抛售导致其市值蒸发约130亿美元。IBM还要花钱才能摆脱其芯片(晶片)业务，因此第三季只是略有盈余。这局面已经够糟了。更让人忧心的是，IBM执行长罗睿兰(Ginni Rometty)还坚持公司原定计划不变。
IBM的问题在于收入。该公司第三季营收同比下滑4%，已经连降10个季度。该公司全部业务都在第三季缩水，包括软件等本应增长的部门。云服务竞争对手兴起，提供便捷的产品及有竞争力的价格，这意味着IBM卖出硬件或服务的难度加大。
鉴于此，IBM加大了常规改革药方的剂量--进行重组、收购软件等更多的高利润率业务，并且出售罗睿兰所谓的“零卡路里”业务--那些创造营收但几无利润的部门。淡出芯片业务就是一例，但IBM将支付15亿美元现金给格罗方德(Globalfoundries)，以便让后者接管该业务。IBM希望把这些举措剩下的现金都用来提高分红，并通过回购股票来提升每股盈余(EPS)数字。
这种坚持支撑利润和股价的做法奏效了多年，但现在看起来即使没起到反作用，也只是权宜之计。出售资产可以微调IBM的获利潜能，但核心营收仍在下滑。再加上其服务业未完成订单不断减少，或许说明减支计划过于激进，已经伤及业务。
周一的消息推动IBM股价跌至逾三年低位。也就是说，这段时间里用于回购股票的约350亿美元本应该有更好的用处。
罗睿兰决定放弃IBM明年财务目标，这个决定即便姗姗来迟，也值得欢迎，因为这是承认该公司业务模式出了问题的第一步。现在，她需要兑现她的承诺，或是找到新的战略。(完) (译文审校 高琦)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM