《DIXON专栏》市场对欧元区的担忧有理

与此同时，德国无视他国呼声，坚持不增加投资和改革经济。德国政府执意要明年达成预算平衡，这比要求接近平衡预算的“债务刹车”更进一步。

德国人坚信债务是种罪过，就连联合政府中的中左翼党派德国社会民主党(SPD)都致力于达成平衡预算。该党派领导人加布利尔上周表示，缺乏放弃这项计划的“经济政策依据”，当时他并公布今明两年增长预估分别大幅下修至1.2%和1.3%。

德国当然需要加大投资，该国基础设施日益衰落。但至于德国加大投资能给欧元区其他成员国带来多少好处，却是个未知数。

因此，德国的伙伴国把重点放到结构性改革上面来，也许会更见效，特别是敦促德国开放服务业市场。在德国，几乎各行各业都有自己的协会，这些协会提供多年培训并将竞争挤出市场。结果是德国的服务质量好，但价格贵。

如果能够说服柏林方面开放市场，最终将为其他欧盟成员国提供重要的业务来源。同时，德国消费者也能有更多更便宜的服务项目可以选。

问题是德国似乎也不愿意在这方面有所行动，因为这些协会的政治实力十分稳固。指导其他国家如何改革经济结构，往往比听取关于自己国内改革的意见要来得轻松愉快。

话虽如此，但仍值得放手一试打破僵局。本月德法两国经济部长宣布的一项动议带来了希望的曙光。两国将就如何改革经济提出一些共同建议。

如果能在更广泛基础上发挥这种合作精神，自然很好。问题是谁来当这个中间人呢？

德拉吉可以。但是，他在德国的影响力似乎有所减弱。德国财长朔伊布勒和德国央行总裁魏德曼，都曾对欧洲央行的一些非传统政策提出批评。

与此同时，正处于领导权交接之中的欧盟可能帮不上大忙。而且，欧洲理事会候任主席图斯克在扮演穿梭于欧洲领导人间的角色上，可能不如现任主席范龙佩。图斯克英语说得不好，并且他来自波兰，而波兰不属于欧元区。

这样一来，重担就落在下月将出任欧盟执委会主席的贾克身上。他最好赶快行动起来。(完)