台湾货币市场：10月22日及本提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北10月22日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,713.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)9,438.1亿台币： 10/23 4,025亿台币 10/24 1,125.5亿台币 10/27 2,125.1亿台币 10/28 971亿台币 10/29 851.5亿台币 10/30 3,332亿台币 10/31 3,603.5亿台币 11/03 3,404.5亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 詹静宜 审校 董永年)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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