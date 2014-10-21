中国货币市场：回购利率低位盘整，各期限资金供给充裕预期持续乐观

路透上海10月21日 - 中国银行间资金市场周二主要回购利率 低位盘整。交易员表示，各期限资金品种供给极其充裕，除个别大行出资节奏略缓之外，场内大多数机构仍以融出资金偏多；且央行公开市场正回购操作量价持稳对流动性影响有限。
他们并指出，继股份制行SLF消息之后，三季度经济数据显示经济下行压力仍存，机构流动性预期持续乐观；预计企业季度缴税及明日将开始的新股申购，对资金面扰动极其有限。
“还是蛮多钱，松啊，感觉各期限都有人出吧，除了个别大行没咋出之外，其它都是大量出，”华南一银行交易员称，缴税应该是这几天各家行陆续的开始，具体的还不清楚。
他并表示，我们行出资的量不算太多，不过感觉午后会需求更为明显一些，下午再看看有没有变化，目前来看，预计明后天的IPO估计也影响不大。
继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。
上海另一银行交易员表示，央行正回购操作未如传言暂停，但操作量偏小对市场影响偏淡，而目前经济数据显示经济下行压力仍存，市场对流动性继续宽松仍有预期。
中国最新公布的经济数据显示，三季度经济增速创下五年半新低，央行周二公开市场上正回购操作虽然量平价稳，但结合此前央行通过SLF向市场放水，且SLF利率较前次下降的消息，显示经济下行压力未消，宽松货币环境料将延续。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4333 2.4369 -0.36
七天 2.9374 2.9731 -3.57
14天 3.3694 3.3763 -0.69
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.2200 1.0650 +115.50
七天 4.3500 3.6550 +69.50
14天 4.2300 4.2550 -2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5100 2.5000 +1.00
七天 3.0000 2.9500 +5.00
14天 3.3300 3.2500 +8.00
Shibor
其中:隔夜 2.4150 2.4280 -1.30
七天 2.9210 2.9360 -1.50
三个月 4.4978 4.5052 -0.74
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳；审校 林高丽)