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货币新闻 | 2014年 10月 22日 星期三 14:30 BJT

表格: 中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京10月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                9月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       288,661       -14.62       7,151.5        2,648,629        17.06
 原铝                           5,374       -90.04      2,395.22          255,128        23.08
 未锻压镍(精炼镍+合金)          8,663       -27.61     19,170.25          111,969       -12.57
 精炼铅                             5         5.21      10,026.6              164       -75.14
 精炼锌                        28,773       -52.39      2,117.35          508,544        22.58
 锌合金                         8,556       -18.96      2,596.45           79,598       -13.45
 精炼锡+锡合金                    858         7.11     21,302.85            6,230       -48.93

 出口:
 精炼铜                        11,512         7.27      7,104.34          204,655       -11.18
 原铝                           7,902       -33.93      2,080.74           89,352        16.15
 精炼铅                         2,448         6.69      2,104.85           25,123        75.65
 精炼锌                        25,363    48,688.71       2,216.2           61,253     1,820.39
 未锻压镍(精炼镍+合金)          9,943       237.05     19,063.97           90,701       139.02
 精炼锡+锡合金                     50       -66.37     27,027.28              494       -67.78

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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