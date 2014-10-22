表格: 中国9月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京10月22日 - 以下为中国海关最新公布的中国9月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 288,661 -14.62 7,151.5 2,648,629 17.06
原铝 5,374 -90.04 2,395.22 255,128 23.08
未锻压镍(精炼镍+合金) 8,663 -27.61 19,170.25 111,969 -12.57
精炼铅 5 5.21 10,026.6 164 -75.14
精炼锌 28,773 -52.39 2,117.35 508,544 22.58
锌合金 8,556 -18.96 2,596.45 79,598 -13.45
精炼锡+锡合金 858 7.11 21,302.85 6,230 -48.93
出口:
精炼铜 11,512 7.27 7,104.34 204,655 -11.18
原铝 7,902 -33.93 2,080.74 89,352 16.15
精炼铅 2,448 6.69 2,104.85 25,123 75.65
精炼锌 25,363 48,688.71 2,216.2 61,253 1,820.39
未锻压镍(精炼镍+合金) 9,943 237.05 19,063.97 90,701 139.02
精炼锡+锡合金 50 -66.37 27,027.28 494 -67.78
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注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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