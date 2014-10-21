版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 13:04 BJT

中国经济：世行官员建议中国加快改革，不应完全依赖货币和财政政策

“现在是时候真正深化并加速推进改革了。”

英卓华是在亚太经合组织(APEC)财长会议周二和周三在北京召开前作出上述评论的。

周二稍早，中国公布第三季经济增速降至2008/09年全球金融危机以来最低，年度增长率有可能15年来首次达不到官方成长目标，加剧了中国或将拖累全球成长的担忧。

分析师预计，中国政府将在未来几个月推出进一步的刺激措施。(完)

(编译 李春喜/王兴亚；审校 朱晓军/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐