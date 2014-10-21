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市场报道 | 2014年 10月 22日 星期三 07:53 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月22日-10月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

10月20日当周

10月22日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 10月17日当周 -- 370.4

再融资指数 -- 1,502.4

1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.2%

未经季调的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%

经季调核心CPI(较前月) +0.2% 持平

未经季调核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%

1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.3% +0.4%

1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 持平 -0.1%

除汽车之外的零售销售(较前月) +0.2% -0.6%

1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%

1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%

10月23日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月18日当周 28.2 26.4

四周均值(万人) -- 28.35

续请失业金人数(万人) 10月11日当周 238.0 238.9

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +4.4%

美国FHFA房价指数 -- 212.7

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5

1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.6% +0.2%

1500 美国堪萨斯联储综合指数 10月 -- 正6

10月24日(五)

1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.0 50.4

10月27日当周

10月27日(一)

-- 美国建筑许可(万户) 　 9月修正值 -- 101.8

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8

服务业PMI 57.0 58.9

1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7

指数变动(较前月) +0.3% -1.0%

10月28日(二)

1230 美国耐久财订单 9月 +0.7% -18.4%

扣除运输的耐久财订单 +0.6% +0.4%

扣除国防的耐久财订单 -0.4% -19.2%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.4%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.5%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.6%

房价指数(较上年同期) +5.8% +6.7%

1400 美国消费者信心指数 10月 87.7 86.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正14

10月29日(三)

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.5%

1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25%

量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 150 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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