美国与加拿大经济指标预测--10月22日-10月29日****

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
10月20日当周
10月22日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 10月17日当周 -- 370.4
再融资指数 -- 1,502.4
1230 美国经季调消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 持平 -0.2%
未经季调的CPI(较上年同期) +1.6% +1.7%
经季调核心CPI(较前月) +0.2% 持平
未经季调核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 美国一周实质所得(较前月) 9月 +0.3% +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 8月 持平 -0.1%
除汽车之外的零售销售(较前月) +0.2% -0.6%
1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00%
1530 美国克利夫兰联储CPI 9月 -- +0.1%
10月23日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月18日当周 28.2 26.4
四周均值(万人) -- 28.35
续请失业金人数(万人) 10月11日当周 238.0 238.9
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 8月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +4.4%
美国FHFA房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值 10月 57.0 57.5
1400 美国领先指标变动(较前月) 9月 +0.6% +0.2%
1500 美国堪萨斯联储综合指数 10月 -- 正6
10月24日(五)
1400 美国新屋销售年率(万户) 9月 47.0 50.4
10月27日当周
10月27日(一)
-- 美国建筑许可(万户) 9月修正值 -- 101.8
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 10月初值 -- 58.8
服务业PMI 57.0 58.9
1400 美国成屋待完成销售指数 9月 -- 104.7
指数变动(较前月) +0.3% -1.0%
10月28日(二)
1230 美国耐久财订单 9月 +0.7% -18.4%
扣除运输的耐久财订单 +0.6% +0.4%
扣除国防的耐久财订单 -0.4% -19.2%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +0.4%
1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 8月 +0.2% -0.5%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.6%
房价指数(较上年同期) +5.8% +6.7%
1400 美国消费者信心指数 10月 87.7 86.0
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 10月 -- 正14
10月29日(三)
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.5%
1800 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25%
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 150 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)