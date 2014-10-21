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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 13:03 BJT

****敬告客户：路透中文新闻取消发送美债展望稿件****

亲爱的客户，您好：

路透中文新闻服务每日上午提供的美债展望稿件，由于与美债收盘的市场稿内容重复较多，于10月22日起取消发送。如需查看相关内容，请点选每日的美国债市公债收盘稿 。

如稿件调整造成您的不便，请见谅。如有任何建议或者意见，请发邮件给guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)
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