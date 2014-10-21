《路透晚报》--10月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国三季度经济持续放缓，政策宽松大方向不变

出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。鉴于当前政策面宽松力度不小，未来随着稳增长政策进一步落实，四季度经济可能大概率回暖。

--中国财政：9月财政收入增速延续偏低态势，料四季度收支矛盾仍突出

受出口退税增加且国内增值税增幅偏低影响，中国9月财政收入同 比增幅延续上月以来增幅偏低态势。由于经济下行压力仍然存在，中央财政收入增长仍较困 难，预计今年四季度财政收支矛盾仍突出。

--中国经济：世行建议中国加快改革，不应依赖货币和财政政策

世界银行集团的常务副行长英卓华周二表示，中国需要加快改革，不能只依赖货币和财政政策来推动增长。

--中国经济：商务部简化并购交易审批流程，为企业与银行节省成本

中国商务部审批国内与海外并购交易的速度更加快捷。这一转变不但令企业的法律成本得以降低，更指明了商务部未来的前进方向。

--中国房地产：1-9月房地产开发投资同比增12.5%，新开工面积降9.3%

中国国家统计局周二公布，中国1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%。

--香港数据：9月综合CPI按年急升6.6%因同比基数较低，基本通胀则略升

香港统计处周二公布，9月综合消费物价指数（CPI）按年升6.6%，较8月份3.9%的升幅明显加剧，主要因政府去年同月代缴公营房屋租金导致比较基准较低。

--香港社会：特区政府与学生代表将进行对话，取得突破的希望不大

香港特区政府高级官员周二将首次与学生领袖会面，旨在平息持续逾三周的“占中” 示威。周二傍晚进行的对话将进行直播，双方均拒绝做出让步，所以外界对于对话能够取得突破的预期不高。香港特首梁振英表示，一次对话未必能够解决所有问题，但能够对话是好的开始，并就如何在政改问题上，通过对话收窄分歧。

--中欧贸易：长期以来电信争端获解决，华为不再面临惩罚性关税威胁

欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周一表示，欧盟已经结束了与中国持续已久的电信贸易争端，不再威胁对中国电信产品出口征收惩罚性关税。此举令全球两大贸易体间的紧张关系得到缓和。

【固定收益】

--中国公开市场：正回购量平价稳，经济增速下滑预示宽松环境延续

中国央行公开市场周二正回购操作维持量平价稳。中国最新公布的三季度经济增速创下五年半新低，结合此前央行通过SLF（常备借贷便利）向市场放水且利率下降，显示经济下行压力未消，预计宽松货币环境仍将延续。

--中国货币市场：回购利率低位盘整，各期限资金供给充裕预期持续乐观

中国银行间资金市场周二主要回购利率低位盘整。交易员表示，各期限资金品种供给极其充裕，除个别大行出资节奏略缓之外，场内大多数机构仍以融出资金偏多；且央行公开市场正回购操作量价持稳对流动性影响有限。

--中国债市动态：现券和国债期货双向波动加剧，经济数据等多重影响叠加

中国银行间债市周二早盘现券波动加剧，收益率上下多次反复。因延续上日尾盘的热情，未能抵挡如常进行且利率持稳的公开市场正回购操作，以及稳中向好的经济数据。不过随后国开行新债中标收益率明显低于预期，乐观情绪再占上风。

--新债招标：国开行五期债定位全线低于预期，一二级轮动债市抢购潮持续

在接踵而至的利好推动下，中国债市的抢购潮还在持续中，国家开发银行周二上午招标增发的五期固息债，中标收益率全线低于预期，一年期幅度尤为明显。

--《中国新债预测》七年国债利率预测均值3.67%，热情未退有助低于二级

中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，三季度经济数据公布后，现券收益率不再单边下行，双向波动有所增加。但市场看多热情并未完全消退，明日新债利率有望继续低于二级，预测均值落在3.67%。

--中国新债：财政部下周一将招标发行150亿元贴现国债，期限三个月

中国财政部周二公告称，将于下周一(27日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行150亿元人民币贴现国债，期限三个月(91天)。

--中国新债：进出口行周五将发行至多200亿元四期债，期限三至七年

中国进出口银行周二公告称，将于周五(24日)在银行间债市招标发行至多200亿元人民币四期固息债，其中三期为增发，一期为新发，期限三至七年。

--中国货币市场：齐商银行、华商银行今年同业存单发行额度分别为5亿及10亿元

中国齐商银行股份有限公司周二公告，今年同业存单额度为5亿元人民币；华商银行亦同时公告称，今年同业存单额度为10亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，三季度GDP符合预期提供一定支撑

中国人民币兑美元周二早盘微升，受中间价小幅上扬带动，而新鲜出炉的中国三季度国内生产总值（GDP）数据基本符合预期，对汇价也形成一定支撑；但整体市场波动不大，交投相对平静。

--CNH动态：中国GDP数据略好于预期，助推离岸即期一度上扬至逾7个月高位

中国第三季度国内生产总值(GDP)增速略好于预期，一定程度上缓解了外界对中国经济可能出现硬着陆的担忧，亦助推香港离岸人民币即期周二盘中一度升至自今年3月以来的逾7个月高位，后涨幅略有缩减。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，经济数据不佳施压大盘重返跌势

中国股市沪综指周二收跌至近一个月新低。分析师指出，今日宏观经济数据显示整体经济下滑趋势未有改善，投资者担忧加剧引发大盘重返跌势，上游行业和前期涨幅较多的军工、医药等行业跌幅较大，料短期市场走势将受对四中全会改革红利预期的影响。

--中国证券：私募投资基金份额及PE投资项目股权可在报价系统转让

中国私募投资基金的份额以及私募股权投资基金（PE）所投资的项目今后将可以在市场上流通起来。中证资本市场发展监测中心近日下发通知，允许私募投资基金在机构间私募产品报价与服务系统上募集和转让，允许PE投资的项目亦可在该报价系统进行股权转让。

--中国证券：新三板等三类非上市公司股权有望纳入券商股票质押式回购标的券

中国上海证券报周二报导，中国证券业协会日前向各家证券公司下发了《证券公司开展非上市公司股权质押式回购交易业务指引（试行）》的征求意见稿，包括在新三板等场外市场挂牌的非上市公司股权有望被纳入券商股票质押式回购的标的券范围。

--中国国企：中钢集团旗下贸易、钢铁及炉料三大公司将合并--报载

在债务压顶、经营不善的多重阴影笼罩下，中国中钢集团拟展开新一轮改革。中国证券报周二援引该集团相关人士称，中钢集团要减少职能部门，进行减员重组，并将贸易、钢铁、炉料三大公司合并。

--中港个股：农业银行董事会提名刘士余为执行董事候选人

在周一传出中国央行副行长刘士余将出任农行董事长后，中国第三大银行--农业银行 当日晚间公告，董事会提名刘士余为公司执行董事候选人。获董事提名是刘士余将来出任农行董事长不可或缺的一步。

--中国企业：中铝公司董事长易人，原成都市市长葛红林接任

中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周一称，成都市市长葛红林接替熊维平任中铝公司董事长、党组书记，董事长职务任免按有关法律和程序办理。

--港股业绩：中国海外第三季经营溢利大幅倒退47%，楼市价量未见改善