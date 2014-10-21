《SAFT专栏》IBM之伤--一家巧于财会算计的科技公司

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
**不能两次踏入同一条河流**
IBM可能只是随着科技进步、市场力量造成的不幸受害者，但是环顾结合超高利润率和超低资本投入的美国经济，很难找到多少公开上市公司跟IBM一样陷入脆弱境地。
“我们认为，IBM和思科、微软、甲骨文和英特尔等公司没什么两样，”Lombard Odier基金经理Eurof Uppington在电子邮件中表示。
“它们都面临着来自新趋势的同样压力，比如云技术、移动、超大规模互联网等，它们都在通过金融工程做出同样反应。IBM可能只是动手稍早。”
Lombard Odier一直对这种所谓的分发股票期权后回购(GOSOBB)的策略持批评态度。虽然根据会计规则，这种策略能抬高营业利润，但和现金薪酬相比，股票期权掩盖了雇员的实际收入。
截止今年年中，如果IBM想要抵消此前五年间员工股票期权造成的股权稀释，就得进行近180亿美元的回购，相当于这五年中全部回购额的三分之一左右。在这些数字方面，IBM既谈不上独特，更远谈不到非同寻常。
这里留下一个更大的问题：在科技日新月异之际，该如何管理好一家科技企业，或是说管理好一个经济体。市场设想出来的企业营收总是比实际情况要更稳定更具持久性。这种假设是基于100多年来对工业企业的分析和投资经验，虽然期间会受到战争、全球化和科技革新影响，但企业仍能享受到变化相对缓和的环境给运营带来的帮助。
金融市场倾向于关注EPS，但却漠视这些营收背后的多种因素，这种想法今天可能会让投资者容易受伤。
IBM十余年来股票回购不断、投资不多，现在开始看起来像是下了一步错棋。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 高琦)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM