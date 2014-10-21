《SAFT专栏》IBM之伤--一家巧于财会算计的科技公司

**不能两次踏入同一条河流**

IBM可能只是随着科技进步、市场力量造成的不幸受害者，但是环顾结合超高利润率和超低资本投入的美国经济，很难找到多少公开上市公司跟IBM一样陷入脆弱境地。

“我们认为，IBM和思科、微软、甲骨文和英特尔等公司没什么两样，”Lombard Odier基金经理Eurof Uppington在电子邮件中表示。

“它们都面临着来自新趋势的同样压力，比如云技术、移动、超大规模互联网等，它们都在通过金融工程做出同样反应。IBM可能只是动手稍早。”

Lombard Odier一直对这种所谓的分发股票期权后回购(GOSOBB)的策略持批评态度。虽然根据会计规则，这种策略能抬高营业利润，但和现金薪酬相比，股票期权掩盖了雇员的实际收入。

截止今年年中，如果IBM想要抵消此前五年间员工股票期权造成的股权稀释，就得进行近180亿美元的回购，相当于这五年中全部回购额的三分之一左右。在这些数字方面，IBM既谈不上独特，更远谈不到非同寻常。

这里留下一个更大的问题：在科技日新月异之际，该如何管理好一家科技企业，或是说管理好一个经济体。市场设想出来的企业营收总是比实际情况要更稳定更具持久性。这种假设是基于100多年来对工业企业的分析和投资经验，虽然期间会受到战争、全球化和科技革新影响，但企业仍能享受到变化相对缓和的环境给运营带来的帮助。

金融市场倾向于关注EPS，但却漠视这些营收背后的多种因素，这种想法今天可能会让投资者容易受伤。