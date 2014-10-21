国际油市：布兰特原油涨至85美元上方，中国强劲需求支撑价格

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
“随着工业增加值上升，未来中国的原油需求或将增长，”Phillips Futures分析师在研究报告中指出。
“这可能会给原油价格带来些许上行动力，但全球原油需求仍将保持疲弱，未来一个季度也不会有太大改变。”
尽管石油需求状况稳健，但中国第三季经济增速放缓，创2008年9月全球金融危机以来新低，从而引发中国政府需出台更多刺激措施以避免经济进一步下滑的预期。
“价格波动应该不会太大，”Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。
“也许我们应该看看石油输出国组织(OPEC)会在下次会议上做出何种反应。”
一些OPEC成员国此前暗示，该组织不大可能在11月27日会议之前减产。有些国家正在依照油价下跌状况制定2015年预算。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 蔡美珍/田建华)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM