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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 14:20 BJT

国际油市：布兰特原油涨至85美元上方，中国强劲需求支撑价格

“随着工业增加值上升，未来中国的原油需求或将增长，”Phillips Futures分析师在研究报告中指出。

“这可能会给原油价格带来些许上行动力，但全球原油需求仍将保持疲弱，未来一个季度也不会有太大改变。”

尽管石油需求状况稳健，但中国第三季经济增速放缓，创2008年9月全球金融危机以来新低，从而引发中国政府需出台更多刺激措施以避免经济进一步下滑的预期。

“价格波动应该不会太大，”Astmax Investments大宗商品基金经理Tetsu Emori表示。

“也许我们应该看看石油输出国组织(OPEC)会在下次会议上做出何种反应。”

一些OPEC成员国此前暗示，该组织不大可能在11月27日会议之前减产。有些国家正在依照油价下跌状况制定2015年预算。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王颖；审校 蔡美珍/田建华)
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