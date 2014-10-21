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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 14:37 BJT

日本股市：日经指数收低2%，关注有关公共退休基金的讲话

数据显示中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，为近六年低位，推动日股午盘加剧下跌。

尽管中国GDP数字略好于预估，仍凸显出全球经济的脆弱境地，令人更加期待中国政府将需采取更多刺激措施来避免经济放缓。

日本制钢所 下挫6.5%。东京证交所机械类股指数 下滑2.8%。海运类股 下跌1%。

东证股价指数 下跌1.6%至1205.36点。JPX-日经400指数 跌1.6%，报10,968.74点。(完)
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