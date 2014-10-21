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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 14:30 BJT

投行观点：花旗下调2014年第四季和2015年第一季原油价格预估

路透10月21日 - 花旗周二表示：

* 将2014年第四季和2015年第一季布兰特原油价格预估下调至每桶92美元

* 将2014年第四季美国原油价格预估下调至每桶83美元，将2015年第一季美国原油价格预估下调至84美元。
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