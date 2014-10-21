台湾债市：五年券殖利率震荡收低，美国升息时点仍待验证

* 五年券殖利率震荡收低，交易盘主导
* 美国是否延后升息，仍待月底FOMC会议验证
* 明日五年券交投区间料在1.14-1.175%
路透台北10月21日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周二震荡收低。交易员称，市场观望月底美联储的利率会议，此前随消息面来回操作，不脱盘整格局。
他们表示，债市经历上周剧烈修正后，目前市况呈现混沌不明的格局。有人认为近期殖利率下滑是轧空，但也有人认为经济数据显示，美国延后升息的机率已提高。在此情形下，殖利率料难脱低档震荡走势。
“都是交易盘主导，有人获利了结，也有人缓步承接。”一位证券商交易员说。
另一票券商交易员认为，殖利率跌落低位，有交易商趁机获利了结是正常情形。未来是会弹升还是再跌一段，都要由月底FOMC(美联储公开市场委员会)会议的结论来主导。
他表示，若会议结论让市场对美国升息时点延后的预期更加确定，目前五年公债殖利率将会因为具有养券及投资价值，吸引更多买盘进驻，殖利率就有再跌一段的实力。
另一证券商交易员则提及，近期市场气氛偏多，交易商不愿贸然对仍在发行前交易的10年增额券103/13R 放空。后续会进一步观察美国10年指标公债 殖利率的走势，倘若弹到2.3%以上，空方应该就会进场。
交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.14-1.175%，10年增额券103/13R 发行前交易殖利率区间则在1.58-1.62%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -0.20 1.1600 1.1451-1.1790 216.5
本周金融市场重要经济数据和事件包括：
10/21(二)：美国成屋销售年率、英国9月公共部门净借款和收支短差；
10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录；
10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值；
10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际银行业会议。
30 103/12 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13R 1.6000
5 103/15 1.1600
2 103/1 没有成交
(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)