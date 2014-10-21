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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 14:33 BJT

英股业绩：ARM公布稍低于预期的第三季营收，预计第四季营收追平市场预测

路透伦敦10月21日 - 英国芯片(晶片)设计商--ARM Holdings 公布令人失望的第三季授权费营收，总营收增长12%至3.202亿美元，稍低于市场预期的3.263亿美元。

该公司第三季税前利润增长9%至1.012亿英镑，大体符合预期。

该公司表示，市场数据支持短期授权费营收前景，预计第四季美元营收符合市场预期的约3.50亿美元。(完)
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