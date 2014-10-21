中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，经济数据不佳施压大盘重返跌势

路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周二收跌至近一个月新低。分析师指出，今日宏观经济数据显示整体经济下滑趋势未有改善，投资者担忧加剧引发大盘重返跌势，上游行业和前期涨幅较多的军工、医药等行业跌幅较大，料短期市场走势将受对四中全会改革红利预期的影响。

沪综指 收报2,339.657点，跌17.071点或0.72%，上证A股今日成交1,465亿元人民币，上日为1,416亿元。

“今天公布的三季度数据整体在市场预期之内，但9月份数据显示短期经济尚未见底，对经济的担忧导致投资者对资本市场预期不确定性加剧，引发市场调整。”信达证券策略分析师胡佳妮称。

她并指出，9月份房地产投资数据加速下滑，金九银十的房地产旺季销售也并未有明显改善，房地产投资的加速下滑成为拖累三季度经济数据疲弱的一个主因，房地产股票的走势亦反映了市场对该行业的担忧。

中证内地地产主题指数 下跌1.18%，走势弱于大盘，珠江实业 收跌9.77%；医药股亦现整体大跌，其中鲁抗医药 跌停收报9.51元。

中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。