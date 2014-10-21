中国股市：沪综指收跌至近一个月新低，经济数据不佳施压大盘重返跌势

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透北京10月21日 - 中国股市沪综指周二收跌至近一个月新低。分析师指出，今日宏观经济数据显示整体经济下滑趋势未有改善，投资者担忧加剧引发大盘重返跌势，上游行业和前期涨幅较多的军工、医药等行业跌幅较大，料短期市场走势将受对四中全会改革红利预期的影响。
沪综指 收报2,339.657点，跌17.071点或0.72%，上证A股今日成交1,465亿元人民币，上日为1,416亿元。
“今天公布的三季度数据整体在市场预期之内，但9月份数据显示短期经济尚未见底，对经济的担忧导致投资者对资本市场预期不确定性加剧，引发市场调整。”信达证券策略分析师胡佳妮称。
她并指出，9月份房地产投资数据加速下滑，金九银十的房地产旺季销售也并未有明显改善，房地产投资的加速下滑成为拖累三季度经济数据疲弱的一个主因，房地产股票的走势亦反映了市场对该行业的担忧。
中证内地地产主题指数 下跌1.18%，走势弱于大盘，珠江实业 收跌9.77%；医药股亦现整体大跌，其中鲁抗医药 跌停收报9.51元。
中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，出口回暖同时，投资和消费明显回落，拖累中国三季度GDP增速进一步放缓至五年半低点；但9月工业增速大幅回升，暂时缓解对经济下行的担忧。
沪深300指数 收报2,433.391点，跌0.87%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,439.2点，跌0.65%，成交716,461手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM