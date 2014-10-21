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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 16:39 BJT

香港数据：9月综合CPI按年急升6.6%因同比基数较低，基本通胀则略升

路透香港10月21日 - 香港统计处周二公布，9月综合消费物价指数（CPI）按年升6.6%，较8月份3.9%的升幅明显加剧，主要因政府去年同月代缴公营房屋租金导致比较基准较低。

在剔除一次性纾困措施，9月基本通胀率按年升3.3%，也稍高于8月的3.2%，主要由于公营房屋租金上调所致。

政府发言人表示，基本食品价格以及私人房屋租金升幅放缓，而其他大部分组成项目的价格升幅亦保持温和。第三季合计，基本通胀由第二季进一步回落。

发言人续指，监于本地成本压力缓和以及进口价格升幅温和，通胀在短期内应会依然受控。政府会继续密切留意通胀走势，并对其为低收入人士所带来的影响保持警觉。

（单位:%） *2014年9月 2014年8月 2013年9月

综合消费物价指数 +6.6 +3.9 +4.6

甲类消费物价指数 +12.3 +4.8 +5.1

乙类消费物价指数 +4.7 +3.8 +4.5

丙类消费物价指数 +3.1 +3.2 +4.2

基本通胀率 +3.3 +3.2 +4.2（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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