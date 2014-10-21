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市场报道 | 2014年 10月 21日 星期二 14:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在1.62之前有卖单，该水准上方有停止单

0645GMT

* 1.62之前有英镑/美元卖单，该水准上方埋有停止单

* 1.6179为周一高点，1.6186为亚洲盘高点，1.6189为30日移动均线切入位

* 1.62是1.6525-1.5875走势的50%回档位，1.6226上方有更多停止单

* 周一伦敦盘高点1.6151目前提供支撑，1.6153为亚洲盘低点

* 英国公共部门财务数据将于0830GMT出炉 (完)

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