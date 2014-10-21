全球金市：金价接近一个月高点，中国三季度经济成长放缓

“目前我认为金价会守在1,250美元关卡附近，若强劲突破则可望上看1,275美元，”香港一交易员表示。
“尽管股市近期反弹，但仍存在一些疑虑，可望吸引买单进驻黄金。而美元疲弱则为影响黄金的一大因素，”该交易员指出。
现货金价 升至每盎司1,250.20美元，追平9月11日高位，在0638 GMT时回吐部份涨幅至上扬0.3%，成为每盎司1,249.40美元。上日则涨0.7%。
继中国数据出炉后，目前市场焦点转至周三公布的美国通胀数据，以及周四出炉的欧洲制造业报告。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，其周一的黄金持仓量下降1.18%至751.97吨，为一年来单日最大百分比跌幅；金市人气料将因而受损。
然而，交易员们则乐观看待亚洲对实货市场的买气。
全球第二大黄金购买国--印度周二及本周稍晚适逢节庆，零售销售及进口可望受此提振。
消息指称印度央行不会更严格规定黄金进口，亦可望支撑金价。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1249.40 3.3 0.26
现货银 17.48 0.1 0.58
现货铂金 1267.25 8.45 0.67
现货钯金 761.70 1.7 0.22
COMEX期金 1249.90 5.2 0.42
COMEX期银 17.475 0.121 0.7
汇率
欧元/美元 1.283
美元指数 84.775
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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(编译 洪曦/龚芳; 审校 田建华/于春红)