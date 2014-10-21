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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 15:11 BJT

欧洲热股：道达尔开盘大跌，此前执行长因事故丧生

路透巴黎10月21日 - 石油公司道达尔 股价开盘大跌2.26%，此前该公司执行长Christophe de Margerie在俄罗斯伏努科沃国际机场因飞行事故丧生。

道达尔表示，将“尽快”召开董事局会议，但并未提供进一步细节。(完)
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