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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 15:25 BJT

中国财政：9月全国财政收入同比增6.3%，支出增长9.1%--财政部

路透北京10月21日 - 中国财政部周二公布，9月全国财政收入9,953亿元人民币，同比增长6.3%；当月全国财政支出14,026亿元，同比增长9.1%。

财政部称，四季度，受经济下行压力仍然存在、扩大营改增增加减税、去年收入基数逐步提高等影响，中央财政收入增长仍较困难，地方部分省份财政收入增幅有可能回落，收支矛盾突出。

数据并显示，1-9月累计，全国财政收入106,362亿元，同比增长8.1%。其中，中央财政收入49,599亿元，同比增长6%，比预算预计增幅（7%）低1个百分点。

同期全国财政支出103,640亿元，同比增长13.2%，完成预算的67.7%，比去年同期提高1.5个百分点。其中，中央财政本级支出15,960亿元，同比增11.8%，完成预算的70.9%；地方财政支出87,680亿元，增长13.5%，完成预算的67.4%。（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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