重温稿-路透调查：新西兰第三季CPI年增率料减缓，促使央行暂告按兵不动

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
* 新西兰第三季CPI将于10月22日(周三)2145GMT出炉
* 路透调查：预计第三季CPI较前季上升0.5%，较上年同期上升1.3%
* 鉴于物价压力消退，新西兰央行可能延迟升息
路透惠灵顿10月21日 - 新西兰物价压力可望减缓，料将压低第三季消费者物价(CPI)年增率，使得央行等到明年再恢复升息的可能性升高。
根据路透调查，分析师预估周四将出炉的官方数据将显示7-9月当季CPI将较上季上扬0.5%，而年增率则将自上季的增长1.6%降至1.3%。
食品价格意外大跌、燃料价格涨幅缩小，加上汇率居高不下，料将压低CPI年增率。
尽管CPI年增率的调查结果与央行预估一致，但部份分析师预计数据下滑，将推使通胀进一步跌离央行2%的目标。
市场将愈发认为央行可能会等到明年稍晚才开始再度升息；央行今年加息100个基点，将官方利率拉高至3.5%后，即暂停紧缩的循环。(完) (编译 龚芳; 审校 杜明霞)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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