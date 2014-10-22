重温稿-路透调查：新西兰第三季CPI年增率料减缓，促使央行暂告按兵不动

* 新西兰第三季CPI将于10月22日(周三)2145GMT出炉

* 路透调查：预计第三季CPI较前季上升0.5%，较上年同期上升1.3%

* 鉴于物价压力消退，新西兰央行可能延迟升息

路透惠灵顿10月21日 - 新西兰物价压力可望减缓，料将压低第三季消费者物价(CPI)年增率，使得央行等到明年再恢复升息的可能性升高。

根据路透调查，分析师预估周四将出炉的官方数据将显示7-9月当季CPI将较上季上扬0.5%，而年增率则将自上季的增长1.6%降至1.3%。

食品价格意外大跌、燃料价格涨幅缩小，加上汇率居高不下，料将压低CPI年增率。

尽管CPI年增率的调查结果与央行预估一致，但部份分析师预计数据下滑，将推使通胀进一步跌离央行2%的目标。