欧洲已公布经济指标--2014/10/21

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.9 f +0.7 f +3.2 f 德国 第二季 -0.2 f +0.7 f +0.8 f 法国 第二季 +0.0 r +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 r 持平 r -0.3 r 消费者物价指数(CPI) 英国 9月 持平 p +0.4 +1.2 p 德国 9月 持平 f 持平 f +0.8 f 法国(HICP) 9月 -0.4 f +0.6 +0.4 f 意大利(HICP) 9月 +1.9 f +1.8 -0.1 f 生产者物价指数(PPI) 英国 9月 -0.1 u-p -0.1 u-f -0.4 u-p 德国 9月 持平 -0.1 -1.0 法国 8月 -0.3 -0.2 r -1.4 意大利 8月 持平 p -0.4 -1.7 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 6-8月 6.0 6.2 德国 9月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第二季 10.2 p 10.1 r 意大利 8月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)