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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 15:53 BJT

日本金融：公共退休基金资产配置调整不需等待治理改革--政府顾问

路透东京10月21日 - 日本知名经济学家伊藤隆敏周二表示，日本公共退休基金应该不需等待治理改革，就能够开始调整投资组合，降低日圆债券比重。

本月稍早时，日本厚生劳动大臣盐崎恭久主张，日本政府退休金投资基金(GPIF)的治理改革，应该优先于资产重新配置。GPIF为全球最大退休基金。(完)
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